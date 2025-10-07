El cantante británico de 80 años de edad, Roderick David Stewart, mejor conocido como Rod Stewart está de regreso en México con concierto desde el Palacio de los Deportes hoy 7 de octubre.

Razón por la que tenemos horario y hora en la que termina el concierto de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes para que no se te pase ningún detalle.

Horarios del concierto de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes de hoy 7 de octubre

A continuación todo lo que debes tener en cuenta del horario y hora en la que termina el concierto de hoy 7 de octubre de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio del concierto: A las 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas

Duración del concierto: Se prevé 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina en concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Rod Stewart (Rod Stewart / Facebook)

Rod Stewart llega a México con su “One Last Time”

La gira “One Last Time” del icónico cantante británico Rod Stewart llega a México hoy 7 de octubre con concierto en el Palacio de los Deportes.

Concierto de Rod Stewart que representa uno de los últimos shows en serie del británico a nivel mundial.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público, por Metro y la estación cercana al Palacio de los Deportes es Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en Metrobús las estaciones cercanas son Goma e Iztacalco, ambas de la Línea 2.