Si no sabes a qué hora termina el concierto de La Garfield en el Pepsi Center WTC, te damos el horario del 13 de febrero.

La Garfield llegará a la CDMX con su tour Cuando se Acaba la Noche.

Horario del 13 de febrero para el concierto de La Garfield en Pepsi Center WTC

El horario del concierto de La Garfield en Pepsi Center WTC para el 13 de febrero quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

La Garfield promete un show en vivo legendario para todos sus fanáticos.

En especial porque María Centeno regresa a la banda con el álbum “Cuando se Acaba la Noche”, lanzado en octubre 2025 pasado.

Junto a la participación de María Centeno, en el concierto de La Garfield contará con la actuación de la actual vocalista, Valentina Marentes.

La Garfield (La Garfield / Facebook)

¿Cómo llegar al Pepsi Center WTC para el concierto de La Garfield?

En caso de que no sepas cómo llegar al Pepsi Center WTC para el concierto de La Garfield el 12 de febrero, acá te lo explicamos.

La estación más cercana es la de Poliforum de la Línea 1 del Metrobús.

Al bajarte en dicha para tendrás que caminar unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur.

La dirección del Pepsi Center WTC es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.