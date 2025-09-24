Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Kacey Musgraves en el Teatro Metropólitan del 24 de septiembre, aquí te damos el horario.

El Latin América Tour 2025 de la cantante de country pop Kacey Musgraves -de 37 años de edad- hará escala en la CDMX para un mágico show en vivo.

Horario del concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan, 24 de septiembre

De acuerdo con Ticketmaster, este será el horario para el concierto de Kacey Musgraves en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora de inicio: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 de la noche

Kacey Musgraves, cantante (Kacey Musgraves / Facebook)

Previo a la presentación de Kacey Musgraves, se programó el show de la cantante argentina Chiara Parravicini, de 29 años de edad.

Chiara Parravicini pondrá al público en el mejor mood para recibir a Kacey Musgraves.

Se espera que Kacey Musgraves cante sus mejores éxitos, incluidos los temas de su álbum de estudio: Deeper Well.

Para los fans de Kacey Musgraves será una noche bastante especial en la CDMX.

Chiara Parravicini, cantante (@chiara_parravicini / Instagram)

¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan para el concierto de Kacey Musgraves?

Si es la primera vez que vas al Teatro Metropólitan en CDMX, te decimos cómo llegar al recinto para el concierto Kacey Musgraves de este 24 de septiembre.

Lo primero que debes saber es que la dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.

Ahora bien, la forma más rápida de llegar al recinto, si viajas en transporte público, es bajarte en la estación Juárez que corresponde a la Línea 3 del Metro CDMX .

Cuando salgas del Metro tendrás que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, donde se encuentra el Teatro Metropólitan.

La sugerencia es llegar con anticipación para evitar perderse el show.