Si no sabes a qué hora termina el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario, te compartimos los detalles para este 13 de marzo.

La Noches de Cabaret con Jorge “Coque” Muñiz vuelven al Lunario del Auditorio Nacional.

Horario del 13 de marzo para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario

El concierto de Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional tiene este horario confirmado para el 13 de marzo:

Apertura de puertas: 9:30 de la noche aproximadamente

Inicio de concierto: 10:30 de la noche

Duración de concierto: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 12:30 de la madrugada

Jorge Muñiz, cantante (Jorge "Coque" Muñiz / Facebook)

El evento solo es para personas de 18 años en adelante. De acuerdo con el Lunario, se recomienda llegar con anticipación al evento para evitar cualquier imprevisto.

A lo largo de su concierto, Jorge Muñiz pondrá el mejor ambiente con sus fans al interpretar sus mejores éxitos y popurrís de compositores como Álvaro Carrillo o Armando Manzanero.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Si viajas en transporte público al Lunario del Auditorio Nacional, te decimos cómo llegar.

En la actualidad, la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente , así que las opciones que tienes son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En auto, tendrás que arribar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y suele abrir de 2 a 3 horas antes del evento.

La dirección del Lunario es Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.