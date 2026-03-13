Llegó el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario. Te damos el setlist, horario y telonero para el 13 de marzo.

Jorge “Coque” Muñiz, de 65 años de edad, regresa a las Noches de Cabaret del Lunario del Auditorio para un concierto donde interpretará sus mejores éxitos.

Setlist para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario

El posible setlist para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario el 13 marzo sería este:

La señal / La puerta

Casi siempre estoy pensando en ti

La otra parte de ti

Popurrí Pirulí

Serenata

Por el amor de una mujer

Debut y Despedida

No te partes de mí

Popurrí Los Tres Ases

Bonita

Peleas

Tú de qué vas

Culpable o no

Desvelo de amor

Popurrí Álvaro Carrillo

Vuélveme a querer

Quiero dormir cansado

Confidencias de amor

Nuestro juramento

Popurrí Armando Manzanero

Levántate no pidas más perdón

Con los años que me quedan

Aún hay tiempo

Jorge Muñiz, cantante (Jorge "Coque" Muñiz / Facebook)

Horario del concierto de Jorge Muñiz en el Lunario

El concierto de Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional contará con este horario el 13 de marzo:

Apertura de puertas: 9:30 de la noche aproximadamente

Inicio de concierto: 10:30 de la noche

Duración de concierto: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 12:30 de la noche

Toma en cuenta que se trata de un evento solo para persona de 18 años en adelante. De acuerdo con el Lunario, se recomienda llegar con anticipación al evento.

Jorge Muñiz, cantante (Jorge "Coque" Muñiz / Facebook)

Telonero para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario

No hay telonero confirmado para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario el 13 de marzo.

Sin embargo, se espera una noche emblemática con la voz de “Coque” Muñiz.

En especial por los popurrís y covers que realiza Jorge Muñiz de icónicos compositores como Armando Manzanero o Álvaro Carrillo.