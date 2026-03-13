Llegó el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario. Te damos el setlist, horario y telonero para el 13 de marzo.
Jorge “Coque” Muñiz, de 65 años de edad, regresa a las Noches de Cabaret del Lunario del Auditorio para un concierto donde interpretará sus mejores éxitos.
Setlist para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario
El posible setlist para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario el 13 marzo sería este:
- La señal / La puerta
- Casi siempre estoy pensando en ti
- La otra parte de ti
- Popurrí Pirulí
- Serenata
- Por el amor de una mujer
- Debut y Despedida
- No te partes de mí
- Popurrí Los Tres Ases
- Bonita
- Peleas
- Tú de qué vas
- Culpable o no
- Desvelo de amor
- Serenata
- Popurrí Álvaro Carrillo
- Vuélveme a querer
- Quiero dormir cansado
- Confidencias de amor
- Nuestro juramento
- Popurrí Armando Manzanero
- Levántate no pidas más perdón
- Con los años que me quedan
- Aún hay tiempo
Horario del concierto de Jorge Muñiz en el Lunario
El concierto de Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional contará con este horario el 13 de marzo:
- Apertura de puertas: 9:30 de la noche aproximadamente
- Inicio de concierto: 10:30 de la noche
- Duración de concierto: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 12:30 de la noche
Toma en cuenta que se trata de un evento solo para persona de 18 años en adelante. De acuerdo con el Lunario, se recomienda llegar con anticipación al evento.
Telonero para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario
No hay telonero confirmado para el concierto de Jorge Muñiz en el Lunario el 13 de marzo.
Sin embargo, se espera una noche emblemática con la voz de “Coque” Muñiz.
En especial por los popurrís y covers que realiza Jorge Muñiz de icónicos compositores como Armando Manzanero o Álvaro Carrillo.