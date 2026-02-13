Si vas a ir al concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes hoy 13 de febrero, querrás saber a qué hora termina y cuál es el horario de la cita con el reguetonero de Valle de Chalco, Estado de México.

El Malilla de 26 años de edad, ha adelantado que su primer concierto en el Palacio de los Deportes tendrá una duración de dos horas con estos horarios:

Apertura de puerta: 6:00 pm

Hora del concierto: 8:00 pm

Telonero: Jarell, Omarcito Glock y Joss ML

Setlist de canciones: 29 temas aproximadamente

Duración: 2 horas de concierto

Hora en la que termina: 10:00 pm aproximadamente

Horario de los teloneros de El Malilla en Palacio de los Deportes del 13 de febrero

El cantante de reguetón mexa, El Malilla, está celebrando el Día de San Valentín con sus malibandidas, así como el ser el primero del género nacional en ir al Palacio de los Deportes, teniendo teloneros muy importantes en su vida.

El Malilla anunció que como sus teloneros estarán Jarell, Omarcito Glock y Joss ML. Sin embargo, los dos últimos forman parte de su sello discográfico La Esquina INC, y quienes son sus amigos de la infancia de Valle de Chalco.

El Malilla, cantante. (@elmalilla_)

Ante ello, el cantante no solo se ha enfocado en impulsar su carrera, pues ellos eran su segunda voz cuando él empezó con su sueño de cantar, sino que también los promociona para que los puedan ver como sus teloneros.

Estos son los horarios que tendrán los teloneros en el concierto de El Malilla: