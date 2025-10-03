La cantante y compositora Edith Márquez -de 52 años de edad- dará un concierto en CDMX este viernes 3 de octubre.

Si eres parte de los fans que ya cuentan con boleto en mano, toma en cuenta los siguientes horarios para tu regreso a casa.

Edith Márquez en Auditorio Nacional: ¿A qué hora termina el concierto?

De acuerdo con información de Ticketmaster, el concierto de Edith Márquez tendrá una duración de 2 horas y dará inició en punto de las 8:30 de la noche.

Esto quiere decir que la salida del Auditorio Nacional será alrededor de las 10:30 de la noche.

Concierto de Edith Márquez en Auditorio Nacional (Edith Márquez)

Es importante destacar que estos horarios están sujetos a cualquier imprevisto que pueda ser ajeno a la cantante.

Sin embargo, se espera que todo en el espectáculo sea conforme se ha estado anunciando en sitios oficiales como las redes sociales de la cantante.

Del mismo modo, es importante tener en cuenta que la entrada para los fanáticos al recinto es en punto de las 6:30 de la tarde.

Recuerda, además, tomar todas las precauciones necesarias para tu llegada y salida del Auditorio Nacional.

Edith Márquez presenta su gira Eterna e Inolvidable en el Auditorio Nacional

Este 2025, Edith Márquez lanzó su noveno álbum de estudio en solitario titulado Eterna e Inolvidable.

Compuesto por un total de 10 canciones, la compositora se reencuentra con su público a través de letras de amor y desamor al estilo del regional mexicano.

El nuevo material discográfico es por lo que Edith Márquez dio inicio a su gira 2025-2026 con el mismo nombre: Eterna e Inolvidable.

La exTimbiriche espera también estar visitando en próximas semanas los estados de Guadalajara y Monterrey.

En una posterior fecha a la CDMX, Edith Márquez dará concierto en el Palenque de Guadalajara el próximo 24 de octubre de 2025 .

Mientras que la cantante se presentará ante sus fans regiomontanos el 7 de noviembre de 2025 en Arena Monterrey.