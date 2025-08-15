Desde Buenos Aires, Argentina, el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso llega a CDMX para ofrecer un concierto como parte de Papota Tour 2025.
Aquí te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para que disfrutes al máximo el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes.
Setlist de canciones para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes
El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes se realizará el viernes 15 de agosto con este setlist de canciones:
- Dumbai
- Baby Gangsta
- Diosa
- A mí no
- Impostor
- Viuda Negra
- Mi deseo/ Bad Bitch
- Cosas ricas
- La que puede, puede
- Sheesh
- McFly
- Todo el día
- Ola mina
- Cono hielo
- El día del amigo
- El único
CA7RIEL & Paco Amoroso, dúo de hip-hop y electrónica de Buenos Aires, Argentina, ofrecerá un concierto para sus fans mexicanos.
El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso será un recorrido por sus más grandes éxitos junto con su nueva propuesta musical.
Horario para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes
El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes del viernes 15 de agosto tendrá el siguiente horario:
- Hora de inicio: 20:00 horas
- Apertura de puertas: 18:00 horas
- Hora de término: 22:00 o 22:30 horas aproximadamente
Se espera que el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso tenga una duración de 2 horas, en las que los fans podrán escuchar la música del dúo sensación.
CA7RIEL & Paco Amoroso no solo interpretarán sus éxitos, sino también presentarán su nuevo álbum Papota.
CA7RIEL & Paco Amoroso han conquistado corazones en todo el mundo por su propuesta musical de géneros y estilos.
Telonero para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes
Hasta el momento, se desconoce si CA7RIEL & Paco Amoroso tendrá telonero para su concierto en el Palacio de los Deportes.
CA7RIEL & Paco Amoroso prometen un show lleno de energía y buen ambiente para su público mexicano.