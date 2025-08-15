Desde Buenos Aires, Argentina, el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso llega a CDMX para ofrecer un concierto como parte de Papota Tour 2025.

Aquí te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para que disfrutes al máximo el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes.

Setlist de canciones para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes

El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes se realizará el viernes 15 de agosto con este setlist de canciones:

Dumbai

Baby Gangsta

Diosa

A mí no

Impostor

Viuda Negra

Mi deseo/ Bad Bitch

Cosas ricas

La que puede, puede

Sheesh

McFly

Todo el día

Ola mina

Cono hielo

El día del amigo

El único

CA7RIEL y Paco Amoroso (@ocesa_total / X)

CA7RIEL & Paco Amoroso, dúo de hip-hop y electrónica de Buenos Aires, Argentina, ofrecerá un concierto para sus fans mexicanos.

El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso será un recorrido por sus más grandes éxitos junto con su nueva propuesta musical.

Horario para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes

El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes del viernes 15 de agosto tendrá el siguiente horario:

Hora de inicio: 20:00 horas

Apertura de puertas: 18:00 horas

Hora de término: 22:00 o 22:30 horas aproximadamente

CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

Se espera que el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso tenga una duración de 2 horas, en las que los fans podrán escuchar la música del dúo sensación.

CA7RIEL & Paco Amoroso no solo interpretarán sus éxitos, sino también presentarán su nuevo álbum Papota.

CA7RIEL & Paco Amoroso han conquistado corazones en todo el mundo por su propuesta musical de géneros y estilos.

Telonero para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, se desconoce si CA7RIEL & Paco Amoroso tendrá telonero para su concierto en el Palacio de los Deportes.

CA7RIEL & Paco Amoroso prometen un show lleno de energía y buen ambiente para su público mexicano.