Desde Buenos Aires, Argentina, el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso llega a CDMX para ofrecer un concierto como parte de Papota Tour 2025.

Aquí te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para que disfrutes al máximo el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes.

Setlist de canciones para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes

El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes se realizará el viernes 15 de agosto con este setlist de canciones:

  • Dumbai
  • Baby Gangsta
  • Diosa
  • A mí no
  • Impostor
  • Viuda Negra
  • Mi deseo/ Bad Bitch
  • Cosas ricas
  • La que puede, puede
  • Sheesh
  • McFly
  • Todo el día
  • Ola mina
  • Cono hielo
  • El día del amigo
  • El único
CA7RIEL y Paco Amoroso
CA7RIEL y Paco Amoroso (@ocesa_total / X)

CA7RIEL & Paco Amoroso, dúo de hip-hop y electrónica de Buenos Aires, Argentina, ofrecerá un concierto para sus fans mexicanos.

El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso será un recorrido por sus más grandes éxitos junto con su nueva propuesta musical.

Horario para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes

El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes del viernes 15 de agosto tendrá el siguiente horario:

  • Hora de inicio: 20:00 horas
  • Apertura de puertas: 18:00 horas
  • Hora de término: 22:00 o 22:30 horas aproximadamente
CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX
CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

Se espera que el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso tenga una duración de 2 horas, en las que los fans podrán escuchar la música del dúo sensación.

CA7RIEL & Paco Amoroso no solo interpretarán sus éxitos, sino también presentarán su nuevo álbum Papota.

CA7RIEL & Paco Amoroso han conquistado corazones en todo el mundo por su propuesta musical de géneros y estilos.

Telonero para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, se desconoce si CA7RIEL & Paco Amoroso tendrá telonero para su concierto en el Palacio de los Deportes.

CA7RIEL & Paco Amoroso prometen un show lleno de energía y buen ambiente para su público mexicano.

CA7RIEL y Paco Amoroso
CA7RIEL y Paco Amoroso (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)