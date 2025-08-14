La canción más escuchada del dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso en Youtube es Ouke, canción perfecta para bailar.

La canción de CA7RIEL & Paco Amoroso no forma parte de su setlist para su concierto en el Palacio de los Deportes del 15 de agosto.

Ouke, es la canción más escuchada de CA7RIEL & Paco Amoroso en Youtube, convirtiéndola en uno de los temas más representativos del dúo argentino.

CA7RIEL & Paco Amoroso lanzaron el video oficial de Ouke, el 21 de marzo 2019 y acumula 25 millones de vistas en Youtube.

Mientras que individualmente es la canción más escuchada de Ca7riel y la segunda más escuchada de Paco Amoroso en plataformas de streaming.

“OUKE” fue lanzado en 2019 como sencillo que forma parte de su gran repertorio musical y fue producido por CA7RIEL.

La canción Ouke de CA7RIEL & Paco Amoroso muestra el flow combinado con una suave melodía trap que fusiona dos estilos en uno.

CA7RIEL & Paco Amoroso interpretan Ouke en algunas de sus presentaciones, demostrando que es uno de sus primeros éxitos.

El grupo que es la sensación del hip hop y música electrónica se mantiene en el gusto del público, gracias a sus canciones.

Concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes

CA7RIEL & Paco Amoroso se presentarán en México para presentar su nueva gira Papota Tour en el Palacio de los Deportes.

El dúo contará con el siguiente setlist de canciones para su show en CDMX:

Dumbai

Mi diosa

A mí no

Baby Gangsta

Viuda negra

Impostor

La que puede, puede

Supersónico

Polvo

McFly

Cono hielo

En el after

Sheesh

Hola mina

El día del amigo

El único

CA7RIEL & Paco Amoroso se prepara para conquistar uno de los escenarios más importantes del país con su música, prometiendo un show único.

El concierto de CA7RIEL & Paco Amoros del viernes 15 de agosto en el Palacio de los Deportes logró ser sold out con entradas agotadas en todo el recinto.