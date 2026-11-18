Hoy 18 de noviembre el Teatro Metropólitan tiene en su escenario Concierto por un Abrazo, el show especial para recaudar fondos para la Gira por la Vida del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Si ya tienes boletos, a continuación te dejamos todo los detalles de horario y hora en la que termina Concierto por un Abrazo en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en puntos

Artistas en concierto:

Caifanes Vivir Quintana Ely Guerra Kevin Kaarl Meme del Real Contingente Jaranero

Telonero: Sin artistas previos

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto por un Abrazo en Teatro Metropólitan (especial)

Concierto por un Abrazo en Teatro Metropólitan con Caifanes y más

El Teatro Metropólitan tendrá este 18 de octubre el Concierto por un Abrazo con Caifanes, Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y Contingente Jaranero.

Sin duda un show imperdible y único, del cual ya tienes todo para disfrutar de la música Concierto por un Abrazo en Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan es el recinto ubicado en Avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.