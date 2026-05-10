Hoy domingo 10 de mayo el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX tendrá concierto de Carlos Cuevas con lo mejor de su música.

Y para que disfrutes como se debe de la música de Carlos Cuevas en el Lunario del Auditorio Nacional te traemos desde ya los detalles de horario y hora en la que termina el concierto:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Eric Ventura

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 9:00 de la noche

Carlos Cuevas (Instagram/@carloscuevasoficial)

“Un Bolero para Mamá” de Carlos Cuevas llega hoy 10 de mayo al Lunario del Auditorio Nacional

El Día de las Madres tendrá un concierto especial de Carlos Cuevas en el Lunario del Auditorio Nacional hoy 10 de mayo con “Un Bolero para Mamá”.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del concierto especial de Carlos Cuevas en el Lunario del Auditorio Nacional.