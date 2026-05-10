Este 10 de mayo, en pleno Día de las Madres, llega Carlos Cuevas con concierto especial al Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que prepárate para una velada inolvidable con Carlos Cuevas en Lunario del Auditorio Nacional, a continuación todos los detalles del setlist, telonero y demás para su concierto:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Eric Ventura

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 9:00 de la noche

Carlos Cuevas (Agencia México)

Posible setlist para Carlos Cuevas en Lunario del Auditorio Nacional hoy 10 de mayo

Carlos Cuevas llega este domingo 10 de mayo al Lunario del Auditorio Nacional con concierto especial “Un Bolero para Mamá”.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Carlos Cuevas en Lunario del Auditorio Nacional sean los siguientes: