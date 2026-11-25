Este miércoles 25 de noviembre tenemos el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en una cita que reunirá a sus seguidores para disfrutar de algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

Ante la expectativa por el show, una de las dudas es cuánto durará el espectáculo y a qué hora termina el concierto. A continuación te daremos los detalles.

Babasónicos (Especial)

¿A qué hora termina el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes?

El concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes está programado para comenzar a las 8:00 p.m. Tomando como referencia la duración promedio de 2 horas, el show podría terminar aproximadamente a las 10:00 p.m.

Sin embargo, esta hora es una estimación y no necesariamente corresponde al horario oficial en que terminará el concierto.

Factores como retrasos en el inicio, la duración del repertorio, las pausas entre canciones o la posibilidad de un encore, pueden modificar el tiempo que la agrupación permanezca sobre el escenario.

Por ello, los asistentes podrían considerar que la presentación se extenderá hasta cerca de las 10:30 p.m., dependiendo de cómo se desarrolle la noche.

Babasónicos (Especial)

Se espera que el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes empiece en punto

Algo a señalar es que al no haber telonero en el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes, se espera que el show empiece puntual y cumpla con el horario mencionado anteriormente.

Aún así, quienes acudan al concierto pueden tomar como referencia las 10:00 p.m. para calcular el término aproximado del espectáculo.

También hay que considerar el tiempo que toma salir del Palacio de los Deportes, debido a la concentración de asistentes en los accesos y las zonas aledañas una vez que concluye el evento.