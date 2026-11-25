Todo está listo para el concierto que A Perfect Circle ofrecerá este 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México.

La banda liderada por Maynard James Keenan y Billy Howerdel ya se encuentra en México. Su última presentación en el país tuvo lugar en el Knotfest México 2017, por lo que sus fans están ansiosos por volver a verlos, pero sobre todo por disfrutar de su rock alternativo en vivo.

A Perfect Circle en CDMX (Aperfectcircle/Instagram)

Paralelamente, este miércoles habrá múltiples concentraciones y bloqueos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), por lo que te recomendamos planear tu ruta antes de dirigirte al Estadio Fray Nano ubicado en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, en alcaldía Venustiano Carranza.

Así como te compartimos información sobre este show presentado por Music Vibe Rock.

Apertura de puertas: 18:20 horas

Acceso anticipado: 18 horas

Dogstar Check In: 15:30 horas

Inicio del concierto de A Perfect Circle: 21:30 horas

Boletos disponibles: Taquillas físicas y plataformas como FunTicket

Setlist del concierto de A Perfect Circle en CDMX

Hasta el momento no se ha publicado el setlist del concierto que A Perfect Circle ofrecerá en el Estadio Fray Nano.

La presentación forma parte de su tour 2026-2027, el cual han utilizado para promocionar sus nuevos sencillos: “Starless” y ”To Whom It May Concern", por lo que es un hecho que los interpretarán en vivo junto a sus éxitos pasados.

Telonero del concierto de A Perfect Circle en CDMX

A Perfect Circle compartirá el escenario del Estadio Fray Nano con tres agrupaciones, quienes llevarán a cabo actos previos al show musical:

Puscifer

Dogstar

Dave Hill

Dave Hill será quien inicie el show. Su presentación está programada a las 18:30 horas. El segundo acto correrá a cargo de Dogstar, quienes se apoderarán del escenario 19:05 horas.

Puscifer será el encargado de prender el ambiente antes de que A Perfect Circle se adueñe del lugar. Arribarán el escenario a las 20:15 horas.