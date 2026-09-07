Acá encuentras todo sobre el concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional. Te compartimos setlist, horario y telonero para el 7 de septiembre.

El llamado Titán de la Salsa, Alberto Barros, regresa a CDMX para dar un show en vivo que hará bailar a todo su público.

Setlist del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional

Este es el setlist que interpretará Alberto Barros en el Auditorio Nacional el lunes 7 de septiembre:

La Rebelión

Medley Tributo a la Salsa Colombiana

Por Retenerte

Bonita y Mentirosa

Sobredosis de amor

La Cita

La Palomita

Ay Amor

Bastó una Mirada

Sin Sentimiento

Gotas de Lluvia

Invierno en Primavera

Sin Mentiras

De Punta a Punta

Amor Traicionero

Por ti no Moriré

En trance

Que Nunca me Falte

Busca por Dentro

La Magia de tus Besos

Tu Amante o Tu Amigo

Miserable

Lluvia

Ven Devórame Otra Vez

Arranca en Fa

Alberto Barros (Facebook)

Horario del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional para el 7 de septiembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Alberto Barros (Facebook)

Telonero del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Alberto Barros.

Sin embargo, el show en Auditorio Nacional será especial porque el Titán de la Salsa con toda su orquesta para poner el mejor ambiente.