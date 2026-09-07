Acá encuentras todo sobre el concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional. Te compartimos setlist, horario y telonero para el 7 de septiembre.
El llamado Titán de la Salsa, Alberto Barros, regresa a CDMX para dar un show en vivo que hará bailar a todo su público.
Setlist del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional
Este es el setlist que interpretará Alberto Barros en el Auditorio Nacional el lunes 7 de septiembre:
- La Rebelión
- Medley Tributo a la Salsa Colombiana
- Por Retenerte
- Bonita y Mentirosa
- Sobredosis de amor
- La Cita
- La Palomita
- Ay Amor
- Bastó una Mirada
- Sin Sentimiento
- Gotas de Lluvia
- Invierno en Primavera
- Sin Mentiras
- De Punta a Punta
- Amor Traicionero
- Por ti no Moriré
- En trance
- Que Nunca me Falte
- Busca por Dentro
- La Magia de tus Besos
- Tu Amante o Tu Amigo
- Miserable
- Lluvia
- Ven Devórame Otra Vez
- Arranca en Fa
Horario del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional
Así quedó el horario del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional para el 7 de septiembre:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional
No hay telonero confirmado para el concierto de Alberto Barros.
Sin embargo, el show en Auditorio Nacional será especial porque el Titán de la Salsa con toda su orquesta para poner el mejor ambiente.