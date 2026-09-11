Si quieres saber a qué hora termina Aespa en Palacio de los Deportes, acá te damos el horario de su concierto del 11 de septiembre.

Aespa, el popular grupo de K-pop conformado por Karina, Winter, Giselle y Ningning, visita la CDMX con concierto único.

Horario del 11 de septiembre para Aespa en Palacio de los Deportes

Así quedó el horario para Aespa en Palacio de los Deportes este viernes 11 de septiembre de 2026:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Aespa (Instagram/@aespa_official)

La presentación de la agrupación surcoreana forma parte de su exitosa gira mundial “Aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY”.

Se trata del segundo concierto que Aespa da en México, por lo que se espera un lleno total en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Si quieres llegar rápido al Palacio de los Deportes para el concierto de Aespa, lo mejor es bajarte en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o incluso en la estación Metrobús Goma, de la Línea 2.

Considera que el Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento, aunque se recomienda llegar con anticipación porque el número de espacios es limitado.

La dirección del Palacio de los Deportes es la siguiente Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.