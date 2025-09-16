A pesar de la emoción inicial, en este momento los fans consideran que el regreso de Mark Hamill a Star Wars no fue el más afortunado del mundo, creyendo que Luke Skywalker fue desperdiciado.

Lo curioso del caso es que Mark Hamill consideraba que regresar a Star Wars como Luke Skywalker era un error; sin embargo, un evento inesperado lo acabó convenciendo.

Mark Hamill creía que Disney no podría replicar la esencia de Star Wars

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Mark Hamill señaló que originalmente se negó a ser parte de las nuevas películas de Star Wars, ya que Disney no iba a poder repetir la magia de la trilogía original.

Las palabras de Mark Hamill ante las intenciones de Disney fueron, “No puedes atrapar un rayo en una botella dos veces”, demostrando su desconfianza ante la estrategia alrededor de Star Wars.

Además, estaba convencido de que nadie más le interesaría regresar a personajes de hace 40 años, así que en un inicio no estaba preocupado y consideró que su postura era la correcta alrededor de las nuevas entregas.

Al final el actor aceptó reinterpretar a Luke Skywalker; sin embargo, varias declaraciones durante esta etapa mostraron que seguía pensando que esto era un error, al grado de insinuar que nadie estaba entendiendo a su personaje.

¿Por qué Mark Hamill regresó a Star Wars?

Curiosamente nos hubiéramos quedado sin Luke Skywalker en la nueva etapa de Star Wars de no ser por una persona, Harrison Ford, quien convenció indirectamente a Mark Hamill.

El intérprete de Luke Skywalker señaló que al enterarse que Harrison Ford volvería como Han Solo, no le quedó más remedio que aceptar la propuesta de regresar a Star Wars, pues no quería ser el único que estuviera fuera.

Mark Hamill pensó que, si no aceptaba, sería odiado de por vida por todo el “mundo nerd”, algo que para él era muy peligroso.

Curiosamente su segundo regreso, ahora en la serie de The Mandalorian, fue más “amigable”, pues Jon Favreau y Dave Filoni comprendían mucho mejor el universo de Star Wars.

Sintió la misma energía que con George Lucas, además de que le pareció interesante retomar a un Luke joven, en plenitud de sus poderes como Jedi, así como en su etapa como maestro, algo que nunca se había explorado.