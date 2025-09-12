¿Michel Kuri le era infiel a Lucero con Maggie Jiménez? La conductora rompió el silencio sobre los rumores que la identifican como la tercera en discordia de la mediática relación.

Maggie Jiménez aclaró que de hecho fue ella la víctima, pues su relación con Michel Kuri inició mucho antes que la del empresario con Lucero.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, la conductora reveló cómo descubrió que Michel Kuri le era infiel con Lucero y qué hizo al enterarse de la traición.

Lucero y Michel Kuri (Instagram/@michel_kuri_s)

Maggie Jiménez afirma que su relación con Michel Kuri inició como un romance de juventud y años después él la buscó para retomar la relación

Maggie Jiménez contó que su relación con Michel Kuri inició como un un romance de juventud, cuando ella era prácticamente una adolescente.

“Yo lo conocí, estábamos muy chavos los dos. Yo habré tenido como 17 y él ha de haber tenido como 20 años. Duramos cerca de tres años. Fue una relación de juventud”, explicó Maggie Jiménez.

Tras varios años sin contacto, la conductora dijo que Michel Kuri la buscó a través de redes sociales.

“Luego en Facebook él me busca. Ya divorciado y yo recién separada, nos volvimos a hablar y comenzó este reencuentro que duró cuatro o cinco meses nada más”.

Maggie Jiménez (Agencia México)

Maggie Jiménez revela cómo descubrió que Michel Kuri le era infiel con Lucero

La conductora, quien vive en Miami, dijo que cada vez que venía a México, casi siempre se quedaba en casa de Michel Kuri, lo que le permitió descubrir su infidelidad.

“Un día él se va de su casa, yo me quedo y me doy cuenta que deja un celular. Empieza a sonar, llegan varios mensajes que no eran míos, sino de otras mujeres. Ahí fue cuando me doy cuenta que no era solo yo en la ecuación, éramos tres”, recordó.

Maggie Jiménez señaló que Michel Kuri era muy poco original con sus al comunicarse con sus novias.

“Nos hablaba con cariño, nos decía: ‘Flaca hermosa’, cositas muy copy paste. Ahí fue cuando me di cuenta que era la otra chica y Lucero”.

Maggie Jiménez dijo que al enterarse de la situación, decidió terminar con el empresario, lo que le molestó mucho

“Obviamente me enojé, me dolió. Dije: ‘No, yo de aquí tengo que salir porque no me interesa ser ni la segunda ni la tercera de nadie’. Cuando regresé a Miami y me dijo: ‘¿De qué me hablas, flaca?’ le respondí: ‘Vi tu teléfono’. Se enojó muchísimo.”

Michel Kuri y su exnovia Lucero. (@michel_kuri_s / Instagram)

Maggie Jiménez asegura que nunca fue la tercera en discordia entre Lucero y Michel Kuri

Ante ello, Maggie Jiménez puntualizó que nunca fue la tercera en la relación de Michel Kuri con Lucero.

“Después de ahí pasaron muchos meses, cerca de un año, cuando Lucero y él dicen que son novios. Él empezó a andar con Lucero mucho tiempo después y duraron muchos años”, destacó.

Maggie Jiménez subrayó que después de que Lucero y Michel Kuri formalizaron, ella nunca se interpuso en su relación.

“Yo no volví mientras ellos estuvieron juntos, ni recibí mensajes con insinuaciones. Ni me metí, chicos, lucerninas. lucerninos. Yo no tuve nada que ver. Tuve un amor de juventud, luego un pequeño reencuentro. That’s it [Eso es todo]”, aseguró.