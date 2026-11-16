Un reciente reporte de Variety dio a conocer que Zendaya ganó un millón de dólares por episodio en la última temporada de Euphoria.

La actriz se posicionó entre los famosos de Hollywood que más cobró por episodio en la televisión, en un contexto donde la producción de series ha disminuido.

Zendaya ganó un millón de dólares por episodio en la tercera temporada de Euphoria

La última temporada de Euphoria resultó en un gran negocio para Zendaya porque gracias a su papel de Rue, ganó un millón de dólares por episodio.

Con ello, Zendaya se equiparó a lo que cobraron actores como:

Nicolas Cage en Spider-Noir

Alan Ritchson en Reacher

Robert De Niro en Zero Day

Jake Gyllenhaal en Presumed Innocent

Andrew Garfield y Jude Law por Wild Things

Euphoria temporada 3 (HBO )

Aunque Euphoria 3 tuvo diversas dificultades para ver la luz —desde problemas de agenda del reparto, retrasos de producción hasta conflictos creativos—, le dio buenos dividendos a Zendaya.

Lista con los actores y actrices mejor pagados en televisión por episodio, según Variety

De acuerdo con el informe de Variety, estos serían los actores y actrices de Hollywood que más ganan en la televisión por cada capítulo:

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon por The Morning Show: 2 millones de dólares

Chris Pratt por The Terminal List: 2 millones de dólares

Sylvester Stallone por Tulsa King: 2 millones de dólares

Kenneth Branagh por Lair: 1.4 millones de dólares

Harrison Ford y Jason Segel por Shrinking: 1.3 millones de dólares

Kelly Reilly y Cole Hauser por Dutton Ranch: 1.2 millones de dólares

Elisabeth Moss por Shining Girls: 1.1 millones de dólares de dólares

Jennifer Garner por The Five-Star Weekend: 1 millón de dólares (Variety reporta que su acuerdo pudo superar esa cifra)

Según el reporte, el aumento de estrellas de Hollywood como Zendaya en series de streaming, afecta a los intérpretes que antes podían mantener su carrera mediante episodios pilotos y participaciones sucesivas, ya que tienen menos oportunidades.

Algunos apenas pueden negociar entre 250 mil y 350 mil dólares por episodio y logran incrementar esa cifra en caso de que la producción tenga éxito.