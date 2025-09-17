¿Yuya -de 32 años de edad- y Siddhartha se casan? Fotografía desata especulación sobre una posible boda a seis años de haber confirmado su romance.

Fue en 2019 que Yuya y Siddhartha -de 48 años de edad- iniciaron un romance de manera pública, sin embargo han mantenido su relación fuera del ojo público.

Esta es la foto que desató especulación sobre la boda de Yuya y Siddhartha

Yuya y Siddhartha se han convertido en una de las parejas más queridas de la industria del espectáculo, aunque han decidido llevar su romance de manera privada.

Yuya y Siddhartha demuestran su amor en Instagram. (@yuyacst)

Sin embargo, Yuya y Siddhartha han decidido compartir algunos momentos significativos de su relación, como el nacimiento de su hijo en 2021.

Ahora Yuya sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía que desató especulación sobre su posible boda con Siddhartha.

Fue a través de sus Instagram Stories que Yuya mostró lo que parece ser una prueba de vestido.

La fotografía revela un escote en encaje beige que enmarca el dorso de Yuya, además de que cuenta con unas mangas abultadas.

La imagen del vestido compartido por Yuya evoca un aire medieval y un arte editorial.

Aunque Yuya no compartió más información sobre la imagen, de inmediato se generaron especulaciones sobre que la empresaria estaría planeando su boda con Siddhartha.

¿Yuya y Siddhartha se casan? (@yuyacst / Instagram )

Yuya comparte una imagen que aumenta los chismes de su casamiento con Siddhartha

Pero la imagen en la que Yuya aparece con lo que parece ser un vestido de boda, no fue la única que generó especulaciones sobre un posible casamiento.

Y es que antes habría compartido una foto en la que mostraría lo que parece ser los bocetos de su vestido de novia.

Usuarios creen que Yuya estaría mostrando cómo diseñó su vestido y ahora ya el resultado final.

El diseño trasmite una vibra romántica con tintes vintage, una imagen esterelizada que no pierde el toque moderno.

Se trata de un corsé que hace énfasis en la silueta, acompañado por dos faldas sobre montadas: una más corta que aporta volumen y movimiento, y otra larga.

También se muestran unas mangas en campana que aportan un aire bohemio, mientras que el escote cruzado en forma de torero añade un toque estructurado pero delicado.

Hasta el momento no hay mas detalles que apunten que Yuya y Siddhartha se van a casar, pero usuarios especulan que si hay boda, la empresaria está cuidando cada detalle de su look.