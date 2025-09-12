Siddhartha, el cantautor mexicano, exbaterista de Zoé, acaba de lanzar Tú y yo y tú, su nuevo sencillo, que ya está disponible en YouTube.

La canción marca el inicio de su próximo álbum, que Siddhartha -de 48 años- irá revelando poco a poco hasta completarlo en 2026.

Tú y yo y tú: Letra y video de la canción de Siddhartha disponible en YouTube

El estreno de Tú y yo y tú, canción cargada de poesía y energía romántica, fue este jueves 11 de septiembre y ya causa revuelo.

En particular, gracias a su video oficial que está protagonizado por Siddhartha y su pareja, la influencer Yuya -de 32 años-, quienes muestran escenas llenas de complicidad, reforzando su conexión artística y sentimental.

Esta es la letra de Tú y yo y tú de Siddhartha:

Siguiendo a la luna que danza

Bailamos como un caracol

Algunas canciones enlazan

La radio de otra dimensión

Hasta encender nuestro interior

Y aquella explosión, minutos después

A un bello occidente nos hizo caer

En esa galaxia de la habitación

Solo éramos tú y yo y tú

Tú y yo y tú en explosión

El pulso latía de euforia

Intensa cada sensación

Los besos se hicieron historias en el balcón

Y yo solo digo

Recuerda

Del paisaje fuiste siempre lo mejor

Y aquella explosión, minutos después

A un bello occidente nos hizo caer

En esa galaxia de la habitación

Solo éramos tú y yo y tú

Tú y yo y tú en explosión

Y aquella explosión, minutos después

A un bello occidente nos hizo caer

En esa galaxia de la habitación

Solo éramos luz

A poca distancia la vimos crecer

Hasta ese momento pudimos saber

Que aquella galaxia de la habitación

Solo éramos tú y yo y tú

Tú y yo y tú

Tú y yo y tú

Tú y yo y tú en explosión

Y éramos tú y yo y tú

Tú y yo y tú

Tú y yo y tú en explosión

Tú y yo y tú: Significado de la letra

La letra de ‘Tú y yo y tú’ habla de un momento íntimo y especial, describiendo la profunda conexión entre dos personas.

Frases como “solo éramos luz” y “solo éramos tú y yo y tú” evocan un amor único, un universo creado por dos personas.

El título, Tú y yo y tú también sugiere un ciclo. No solo la unión de dos, sino la creación de algo más grande y único.

La letra es una metáfora de la relación de Siddhartha y Yuya. Un viaje de amor en su propia galaxia.