Siddhartha, el cantautor mexicano, exbaterista de Zoé, acaba de lanzar Tú y yo y tú, su nuevo sencillo, que ya está disponible en YouTube.
La canción marca el inicio de su próximo álbum, que Siddhartha -de 48 años- irá revelando poco a poco hasta completarlo en 2026.
Tú y yo y tú: Letra y video de la canción de Siddhartha disponible en YouTube
El estreno de Tú y yo y tú, canción cargada de poesía y energía romántica, fue este jueves 11 de septiembre y ya causa revuelo.
En particular, gracias a su video oficial que está protagonizado por Siddhartha y su pareja, la influencer Yuya -de 32 años-, quienes muestran escenas llenas de complicidad, reforzando su conexión artística y sentimental.
Esta es la letra de Tú y yo y tú de Siddhartha:
Siguiendo a la luna que danza
Bailamos como un caracol
Algunas canciones enlazan
La radio de otra dimensión
Hasta encender nuestro interior
Y aquella explosión, minutos después
A un bello occidente nos hizo caer
En esa galaxia de la habitación
Solo éramos tú y yo y tú
Tú y yo y tú en explosión
El pulso latía de euforia
Intensa cada sensación
Los besos se hicieron historias en el balcón
Y yo solo digo
Recuerda
Del paisaje fuiste siempre lo mejor
Y aquella explosión, minutos después
A un bello occidente nos hizo caer
En esa galaxia de la habitación
Solo éramos tú y yo y tú
Tú y yo y tú en explosión
Y aquella explosión, minutos después
A un bello occidente nos hizo caer
En esa galaxia de la habitación
Solo éramos luz
A poca distancia la vimos crecer
Hasta ese momento pudimos saber
Que aquella galaxia de la habitación
Solo éramos tú y yo y tú
Tú y yo y tú
Tú y yo y tú
Tú y yo y tú en explosión
Y éramos tú y yo y tú
Tú y yo y tú
Tú y yo y tú en explosión
Tú y yo y tú: Significado de la letra
La letra de ‘Tú y yo y tú’ habla de un momento íntimo y especial, describiendo la profunda conexión entre dos personas.
Frases como “solo éramos luz” y “solo éramos tú y yo y tú” evocan un amor único, un universo creado por dos personas.
El título, Tú y yo y tú también sugiere un ciclo. No solo la unión de dos, sino la creación de algo más grande y único.
La letra es una metáfora de la relación de Siddhartha y Yuya. Un viaje de amor en su propia galaxia.