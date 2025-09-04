Siddhartha -de 48 años de edad- inmortaliza su amor por Yuya en la portada de “Tú y yo y tú”, su nueva canción.

Yuya, de 32 años de edad, es la musa de Siddhartha y portada de su nueva canción, la cual es el primer sencillo de su nuevo disco.

Yuya es la portada de “tú y yo y tú”, la nueva canción de Siddhartha

Siddhartha anunció el estreno del primer sencillo de su nuevo álbum y sorprendió a sus fans con la portada, la cual tiene el rostro de Yuya.

En la portada de “Tú y yo y tú”, la nueva canción de Siddhartha, se ve el rostro de Yuya con los ojos cubiertos por unas manos, mientras que las de ella están alrededor de su rostro.

Yuya aparece en la portada de la nueva canción de Siddhartha (Instagram/@iamsiddhartha)

La artística portada está ambientada en rojo y el nombre de la canción está en letras blancas.

Siddhartha reveló en la descripción de la portada con Yuya que esta canción marca una nueva etapa en su carrera musical.

“Queridos amigos, les comparto la portada de “Tú y yo y tú” el primer sencillo del nuevo álbum que les iré compartiendo a lo largo de este año y hasta mostrarse por completo en 2026″ Siddhartha

“Tú y yo y tú” es una canción romántica y en los últimos meses del 2025, Siddhartha irá compartiendo el resto de su álbum hasta el inicio de 2026 .

No ha sido el primer gesto de amor a la influencer, pues en 2022 le dedicó “Paraíso Lunar” por el nacimiento de su hijo, Mar.

Yuya y Siddhartha (Especial / Instagram @iamsiddhartha)

¿Cuándo se estrena “Tú y yo y tú”? Yuya comentó la portada de la canción

Yuya es de las más emocionadas con el estreno de “Tú y yo y tú”, la cual se estrena el jueves 11 de septiembre a las 18:00 horas.

La empresaria comentó la publicación de Siddhartha con el nombre de la canción y emojis: “Tú y yo y tú” con un infinito y un corazón en llamas.

Los fans de Siddhartha están emocionados por la nueva portada y “Tú y yo y tú”, pues creen que es una de las melodías más románticas del cantante.

“Tú y yó y tú” estará disponible en todas las plataformas digitales y hay quienes se preguntan si la canción tendrá un video musical y si Yuya participará.