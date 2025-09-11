YosStop -de 35 años de edad- critica a Jezzini tras polémica reaparición en el matutino Venga la Alegría.

Y es que el influencer conocido como Jezzini -de 32 años de edad- dejó de subir contenido a sus redes sociales, preocupando a muchos de sus fans.

La crítica de YosStop a Jezzini por jugar con sus fans y con la salud mental

Fue por medio de su cuenta de TikTok que YosStop habló al respecto de Jezzini.

La influencer no solo criticó la reaparición, sino todas las ocasiones anteriores en las que Jezzini preocupó a sus fans por sus publicaciones.

Recordó que en el pasado subió una foto de él ensangrentado, una carta misteriosa con un mensaje que nadie entendió, entre otros episodios.

De acuerdo con YosStop, hay un patrón que denotaría todos estos eventos como campañas de marketing para el influencer.

Ya que, en el caso de su foto con sangre, resultó ser por su participación en una serie de Netflix.

Sin embargo, dice que generó preocupación al no dar contexto de nada.

Por lo que ahora, tras desaparecer y reaparecer en televisión con una nueva identidad y carrera musical, para ella es más de lo mismo.

Jezzini: El influencer cambia de nombre y detalla su nueva identidad

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, mejor conocido como Jezzini, había desaparecido desde hace semanas en sus redes.

Pero en su reaparición en Venga la Alegría no solo se presentó con un cambio de look, sino también con un nuevo nombre: Zinni.

De acuerdo con el influencer, este nombre surgió durante una hipnosis a la que se sometió.

Jezzini se habría sometido a este procedimiento para, supuestamente, dejar de fumar.

En su relato, recuerda haber llegado a un momento de “máxima relajación” en el que escuchó una voz que le hablaba con este nuevo nombre.

“Zinni despierta, atrévete a hacer todo lo que siempre quisiste hacer” Jezzini

Sin embargo, el influncer no reveló detalles de su desaparición, dejando el tema completamente de lado.

Fue por esto mismo que sus fans también se hicieron presente en redes sociales, principalmente en los videos de su entrevista.

En comentarios, usuarios externaron la preocupación y angustia que les generó la repentina desaparición de Jezzini.