Yoss Hoffman, también conocida como YosStop, fue involucrada en una nueva polémica, porque aseguran que daba psicoterapia sin la formación de Psicóloga y que hasta cobraba 5 mil pesos por eso.

En los últimos días, Yoseline Hoffman, como es el nombre real de la creadora de contenido -de 33 años de edad-, se echó a muchos psicólogos de internet supuesta usurpación de la profesión de Psicología.

Sin embargo, la influencer ya rompió el silencio y salió a defenderse de aquellos que están generándole hate, sin argumentos.

El mundo de los psicólogos en internet arrasó contra Yoss Hoffman, luego de que una psicóloga la criticara por usurpación de la profesión, sin siquiera haber estudiado la carrera.

Sin embargo, tanto hate desatado en su contra en los últimos días, hizo que YosStop rompiera el silencio y aclarara dos puntos importantes de cosas que le acusan.

La psicóloga que se fue contra la influencer, apuntó que Yoseline Hoffman estaba usurpando la profesión de psicología, pues no había estudiado esta carrera debido a que no se encontraba registrada con su cédula en la SEP.

Por otra parte, señaló que la creadora de contenido cobra 5 mil pesos por terapias que ni siquiera está autorizada a dar.

Ante ello, a los micrófonos de Sale el Sol, Yoss Hoffman rechazó los argumentos usados en su contra en los últimos días, detallando que sí estudió psicología y no cobra 5 mil pesos por sesión.

La influencer dijo sí haber estudiado psicología en línea, sin embargo, compartió que apenas terminó la carrera y ni siquiera ha tramitado su cédula profesional.

Asimismo, negó en algún momento promoverse como psicóloga y dar terapia, subrayando que no cobra 5 mil pesos por terapia, sino que es todo un conjunto de varios talleres.

Yoss Hoffman negó que en un momento se haya denominado como Psicóloga, de terapia y cobre 5 mil pesos por una terapia, aclarando de qué se trata su proyecto.

En dos videos que YosStop subió a su cuenta de Instagram, explicó que su proyecto ‘Yo Soy Balance’ es para dar acompañamiento como coach de vida, no para dar terapia.

Explicó que su proyecto lo inició en 2019 -presencial- y en 2022 -en línea- “eran acompañamientos de bienestar” en los que compartía talleres, la importancia del yoga e incluso canalizaba con psiquiatras o psicólogos si alguien se lo pedía.

“Nunca he dicho que soy especialista ni nada por el estilo (...) en la plataforma comencé a meter distintas cosas de las que yo he hecho y me he certificado como yoga, meditación, health coaching (...) Son workshops, talleres, cursos, yo siempre redirecciono, si necesitan ayuda psicológica o psiquiatra los recomiendo con profesionales ”.

Yoseline Hoffman, creadora de contenido.