¿Yoss Hoffman es psicóloga? Una usuaria de redes sociales pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) intervenir por los servicios que ofrece la youtuber como health coach.

Yoss Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida en junio de 2021 por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

YosStop, como es conocida Yoss Hoffman por su canal de Youtube, enfrentó un proceso por el caso de Ainara Suárez, una joven que fue agredida y violada por 5 hombres en mayo de 2018; el acto quedó registrado en video.

Yoss Hoffman confesó posteriormente en su canal de Youtube que había recibido, reproducido y almacenado la grabación en la que introdujeron una botella de champán por la vagina de Ainara, en estado de ebriedad.

En ese sentido, la youtuber enfrentó un proceso por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada y permaneció en prisión preventiva cerca de 5 meses, pero fue puesta en libertad en noviembre de 2021.

Ainara Suárez aceptó la reparación del daño por Yoss Hoffman y su delito fue reclasificado por discriminación. Sin embargo, una nueva polémica involucró a YosStop por ofrecer servicios de psicología en Instagram.

¿Yoss Hoffman es psicóloga? (yosoybalance / Instagram)

Denuncian a Yoss Hoffman por ofrecer servicios de psicóloga y cobrar como especialista en Instagram

Yoss Hoffman fue denunciada en Facebook por ofrecer servicios de psicóloga y cobrar como especialista en Instagram, pues quedó exhibido que la youtuber pide 5 mil pesos por 6 sesiones personales en 3 meses.

La psicóloga clínica, Scarlett Espinoza, denunció que YosStop no cuenta con Cédula Profesional de Psicóloga y mostró una captura de pantalla del Registro Nacional de Profesionistas para demostrar sus afirmaciones.

“Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión”. Scarlett Espinoza, psicóloga clínica

“Ni hablar de formaciones en psicoterapia, no hay, no existen. Si vive en CDMX debería contar con Maestría en Psicoterapia además de la licenciatura en psicología, si pretende ofrecer psicoterapia”, dijo la denunciante.

¿Yoss Hoffman es psicóloga? (yosoybalance / Instagram)

Yoss Hoffman: Piden intervención de Cofepris por sus servicios como psicóloga

En relación a los servicios de Yoss Hoffman como psicóloga, la denunciante que expuso la situación pidió la intervención de la Cofepris, a fin de que la autoridad de riesgos sanitarios diera una explicación por el caso.

“Cofepris: ¿Por qué no se sanciona a las personas que no cuentan con los requerimientos legales para ofrecer servicios de salud mental?” Scarlett Espinoza, psicóloga clínica

La denunciante también etiquetó a la universidad Unitec, alma mater de Yoss Hoffman; “tu alumna está dando terapia psicológica sin contar con los requerimientos mínimos legales para ello”, dijo la usuaria de redes.

“La Psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas”, concluyó la denunciante de Facebook sobre la youtuber.