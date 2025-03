Yordi Rosado se siente el hombre más feliz sobre la faz de la tierra debido a que finalmente tiene una réplica hecha de cera, cuyo parecido sorprendería a Barack Obama y a Oprah Winfrey.

Verás, esta semana, Yordi Rosado -de 53 años de edad- develó su estatua en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Figura que le recuerda, pero sobre todo le confirma, que es un gran entrevistador por lo que ya anda buscando entrar en contacto con personalidades como Barack Obama y Oprah Winfrey.

“Hay unas cuantas entrevistas que estoy buscando hace mucho tiempo”, dice Yordi Rosado antes de revelar a reporteros que tiene en la mira a Barack Obama y a Oprah Winfrey.

La declaración tuvo lugar a la salida del Museo de Cera de la Ciudad de México, donde Yordi Rosado reveló su réplica.

Lugar donde se dijo agradecido con sus fans, pero sobre todo con la vida ya que tiene la dicha de desempeñarse en el trabajo que le gusta.

“Me siento agradecido con la gente, son muchos años que me han regalo su tiempo, me han dado su apoyo. Agradecido con la prensa, con la vida y con Dios que me puso en un trabajo que amo y hago en todo mi corazón”

Yordi Rosado