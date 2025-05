Tras rumores de que Yolanda Andrade de 53 años de edad, había tenido una nueva recaída en su salud, la conductora reapareció más feliz que nunca y mostrando amor a sus cercanos.

Aún sin tener claro sobre lo que pasa con su estado de salud, Yolanda Andrade se ha mostrado muy feliz en sus redes sociales y más amiga que nunca de Thalía y Montserrat Oliver.

La conductora de Montse&Joe, Yolanda Andrade, compartió contenido por medio de Instagram Stories en plenos rumores de que había tenido recaída en su salud.

Pese a que se dijo que tenía esclerosis múltiple, Yolanda Andrade no lo ha confirmado, pero la conductora se muestra en momentos precisos que se cuestiona sobre su salud.

Y es que luego de que se rumoró que la conductora había tenido una recaída en su estado de salud que la llevó a ser hospitalizada, ella se mostró con mensajes a sus cercanos.

Yolanda Andrade no está grave ni ha hecho su testamento, dice uno de sus grandes amigos

Usando Instagram Stories, Yolanda Andrade le deseó feliz cumpleaños a Jorge Carbajal el 7 de mayo, pero no solo eso.

La conductora volvió a subir contenido el 8 de mayo donde celebra 25 años de programas junto a Montserrat Oliver de 59 años de edad.

Asimismo, compartió la colaboración de Thalía de 53 años de edad, con Rave Jesús desde Nueva York.

Pese a que Yolanda Andrade no dijo nada sobre los rumores sobre su salud, la reaparición que tuvo en redes sociales se está tomando como el buen ánimo que aún tiene.

Se cree que Yolanda Andrade no ha tenido una recaída en su estado de salud, pero tampoco está como para volver a grabar en Montse&Joe.

Información dada por Carlo Uriel de 18 años de edad, en el canal de YouTube de Flor Rubio, asegura que la conductora ya avisó a la producción que durante mayo no volverá a Unicable.

Y es que recordemos que a mediados de febrero 2025, Yolanda Andrade fue recibida en el foro de Montse&Joe con arreglos de globos y flores, por lo que se creyó sería su regreso.

Sin embargo, parece que esa fue una ocasión especial, pues el estado de salud de Yolanda Andrade aún le impediría seguir su labor como conductora.

Esto debido a que Yolanda Andrade sigue sometiéndose a exámenes médicos, estudios y acudiendo con médicos a Los Ángeles, California, Estados Unidos, según Carlo Uriel.

Además, el informante de Carlo Uriel aseguró que Yolanda Andrade tiene altas y bajas en el habla, señalando que hay ocasiones en que tiene problemas de pronunciación e incluso, su boca no pronuncia lo que ella piensa.

“Hay días que puede hablar con más fluidez, días donde no puede hablar, habla muy lento que no puede formular palabras (...) no coordina bien lo que piensa con lo que dice, empieza quizá a delirar muy poco, pero han sido episodios breves y esporádicos”.

Carlo Uriel, reportero.