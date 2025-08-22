En entrevista con el Burro Van Rankin, Nashla Aguilar -de 31 años de edad- explica la razón por la cual no se lleva nada bien con su hermano.

Luego de la polémica que se generó por su relación familiar, Nashla Aguilar aclara en un video de YouTube lo que sucedió con la fiesta sorpresa para su papá.

En entrevista con Burro Van Rankin, Nashla Aguilar confiesa que no le cae bien a su hermano

A principio del mes de julio, Nashla Aguilar sorprendió a sus seguidores al exhibir la pésima relación que tiene con su hermano, lo que ha afectado su comunicación con el resto de su familia.

Tras la polémica que se generó, Nashla Aguilar concedió una entrevista al Burro Van Rankin donde habló sobre esta situación y reconoció que no le cae bien a su hermano.

Nashla Aguilar señaló que con sus hermanas mantiene una buena relación, pero con su hermano nunca ha tenido una buena comunicación.

“Yo me llevo muy bien con mis hermanas, conectamos mucho, son mis mejores amigas las tres, pero con mi hermano la verdad es que nunca nos hemos llevado” Nashla Aguilar

En el video de YouTube, Nashla Aguilar señaló que tiene claro que no le cae bien a su hermano, sin embargo ha intentado ceder más para no hacer el problema más grave.

Nashla Aguilar confesó que no tiene problemas con el hecho de que a su hermano no le caiga bien y es que considera que ambos tienen su propia versión.

“No yo le caigo bien, ni a mí me cae bien, pero trato yo de ceder más, cuando toca planes comunes pues ni modo, como si aceptar y no hacer la historia más complicada” Nashla Aguilar

Para Nashla Aguilar, a su hermano no le cae bien porque ella no le da la razón, lo enfrenta y si le dice sus cosas.

Nashla Aguilar considera que toda la vida sus papás han protegido mucho a su hermano al grado de que se termina haciendo lo que él quiere.

“Los papás siempre van a proteger a uno más que a otro, si creo que lo cuidan mucho, protegen demasiado sus emociones. Mi mamá me lo dice ‘es que él me necesita más que tú’” Nashla Aguilar

Pese a que es mayor que ella por aproximadamente tres años, Nashla Aguilar considera que sus papás lo siguen viendo como débil y que necesita más de ellos.

Nashla Aguilar confesó que trata de no meterse, porque tiene claro que sus papás lo protegen y hacen lo que quiere porque no saben cómo puede reaccionar.

“Lo ven débil y que necesita más (…) intento como no meterme. Si le dan preferencia a lo que el quiere hacer porque no tiene a veces mucho control sobre como reacciona y mis papás intentan como evitar cualquier pleito” Nashla Aguilar

En el video, Nashla Aguilar señaló que su hermano suele ser muy ameno con personas que no conoce y el problema se da cuando está con gente de confianza.

“El problema es cuando estamos la gente de confianza, porque externamente es como muy ameno, encantador” Nashla Aguilar

Nashla Aguilar aclara que es lo que pasó con la fiesta sorpresa de su papá que fue cancelada por culpa de su hermano

Nashla Aguilar recordó que fue el cumpleaños de su papá, por lo que le quisieron hacer una fiesta sorpresa en su casa.

“Mi mamá y yo le estábamos planeando una fiesta sorpresa en mi casa” Nashla Aguilar

Sin embargo, Nashla Aguilar tuvo que cancelarla en el último minuto porque su hermano había entendido otra cosa.

“Al final del día yo tuve que cancelar la fiesta sorpresa, porque él había entendido otra cosa” Nashla Aguilar

Nashla Aguilar destacó que el problema de comunicación fue entre su mamá y su hermano, ya que ella no tuvo contacto con él.

“Se enojó mucho porque el quería organizar una comida en un restaurante, yo no sé si el pensó que lo habíamos excluido de la fiesta, él estaba incluido” Nashla Aguilar

En su conversación, Nashla Aguilar señaló que su hermano le mando un mensaje en el que le advirtió que si seguía con la fiesta se la iba a arruinar.

Es por ello por lo que Nashla Aguilar la canceló y es que no sabía como iba a actuar su hermano con personas externas.

“Me mandó un mensaje a mí como si tú haces esta fiesta, yo te la voy a arruinar” Nashla Aguilar

A Nashla Aguilar lo que le molestó es que sus papás si se fueron a comer con su hermano en lugar de enfrentarlo porque no estuvo bien lo que hizo.

Nashla Aguilar considera que sus papás siguen protegiendo a su hermano como si fuera un niño y no se dan cuenta que ya es un adulto.