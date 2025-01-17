Momentos de tensión se vivieron en La Resolana, el programa de Capi Pérez luego de tener a Lupita Villalobos y Nashla Aguilar como invitadas.

Y no, no creas que Lupita Villalobos de 35 años de edad, ya tenía problemas con Nashla Aguilar, pero sí quedó claro que una tiene aparentemente el complejo del ‘yo,yo’.

Ante esta situación que quedó grabada en televisión nacional los fans están reaccionando y es la propia funada quien ha respondido a que la anden criticando por su actitud.

Así que si no te quieres perder detalle de lo que pasó entre Lupita Villalobos y Nashla Aguilar de 30 años de edad, donde Capi Pérez fue testigo y anfitrión, acá te lo contamos.

Lupita Villalobos y Nashla Aguilar viven incómodo momento en el programa de Capi Pérez

¿No se vale demeritar historias ajenas? Un muy incómodo momento se vivió en La Resolana, el programa de Capi Pérez en TV Azteca, con Lupita Villalobos y Nashla Aguilar de invitadas.

El 12 de enero, La Resolana tuvo como invitadas a ‘Las Alucines’ como se han nombrado Lupita Villalobos y Kass Quezada -Quesito Oaxaca-, así como Nashla Aguilar y Kristal Silva.

Sin embargo, fue Lupita Villalobos y Nashla Aguilar quienes protagonizaron un incómodo momento al aire en el programa de Capi Pérez.

El momento pasó luego de las dinámicas del programa y cuando le pidieron a Lupita Villalobos contar cómo descubrió la infidelidad de su ex por una chancla.

Todo iba bien hasta que parece a Nashla Aguilar no le pareció la forma en que Lupita Villalobos estaba contando su historia, pues le dejó ver que ya eran demasiadas señales claras antes de descubrir la infidelidad por la chancla.

Nashla Aguilar, actriz. (@nashla22)

Asimismo, Nashla Aguilar quiso en ese momento contar que ella la pasó peor porque sí le fue más difícil saber que le eran infiel.

“Yo digo, no es que te quiera hacer la competencia, pero hermana tenías como muchas cosas claras, o sea, muchas pistas. O sea, no me quiero yo poner la medalla de oro, pero yo no tenía (...)”. Nashla Aguilar, actriz.

Ante esto y la risa que ameritó los argumentos de la actriz Nashla Aguilar, Lupita Villalobos la detuvo diciéndole “no he terminado” para luego decirle que le dejara terminar su historia.

“Es que no he terminado preciosa, si me permites la acabo”. Lupita Villalobos, influencer.

La forma en que Lupita Villalobos le pidió a Nashla Aguilar que guardara silencio y la dejara hablar, provocó que la actriz hiciera un gesto de sorpresa instantáneo.

Ante ello, usuarios de redes sociales están funando hasta al Capi Pérez reclamándole que ni Nashla Aguilar ni Kristal Silva debían haber ido a su programa, sino solo Las Alucines.

Asimismo, hay quienes están tachando de “nadaqueverienta” a Nashla Aguilar por la forma en que quiso tomar el protagonismo.

Usuarios critican a Nashla Aguilar por lo que le hizo a Lupita Villalobos. (Usuarios de TikTok / Captura de pantalla)

Nashla Aguilar reacciona al hate que le llueve por querer opacar a Lupita Villalobos con Capi Pérez

El momento que se vivió en el programa de Capi Pérez con Nashla Aguilar queriendo tomar protagonismo sobre Lupita Villalobos, le está llevando al hate masivo a la actriz mexicana.

Mientras los clips del momento se están haciendo virales en redes sociales, Nashla Aguilar tuvo que limitar los comentarios en sus redes sociales por el hate que le está lloviendo.

Sin embargo, sí ha reaccionado a las críticas que está recibiendo, haciéndose valer con que actualmente está de vacaciones en Europa, dedicando varios videos al respecto.

“Imagínate estar hablando mal de mí y yo teniendo el mejor día de mi vida en mi ciudad favorita”. Nashla Aguilar, actriz.

Nashla Aguilar reacciona al hate que le llega tras sus acciones con Lupita Villalobos. (TikTok / @nashiroll / Tomada de video)

Por otra parte, se burló de ella misma subiendo un video con su amiga de viaje, donde no solo aluden a las envidiosas, sino que la interrumpe recordando lo que pasó con Lupita Villalobos.