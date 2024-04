“Yo no elegí ser hijo de Yahir”: Tristán, se enoja y niega que ande viviendo en la calle

El hijo de Yahir, Tristán Yahir Othón Fierro, se encuentra muy molesto porque un paparazzi difundió un video que lo muestra viviendo en situación de calle.

Por lo que a través de su cuenta de Instagram, Tristán pidió que lo dejen en paz ya que no eligió ser hijo de Yahir para tener atención de sobra.

Así como desmiente vivir en un parque y aprovecha para decir que es mentira que haya tenido un romance con Carlos Rivera pues ni lo conoce.

“Una cosa es que ame la calle, pero que viva es otra cosa”, dice Tristán, primogénito de Yahir, y es que se enteró que Kadri Paparazzi difundió un video que muestra su vida actual.

De acuerdo con el paparazzi, el primogénito de Yahir, aún vive en la calle junto a su novia, además de que todavía se droga.

Por lo que Tristán -de 25 años de edad- grabó un video desde su departamento para desmentir que vive en la calle así como presumió tener una mascada Gucci, lo que significa que tiene dinero.

Asegurando que el video que Kadri Paparazzi es de 7 años atrás, también dice que es mentira que se haya involucrado con Carlos Rivera -de 38 años de edad- ya que de hacerlo ahorita tendría departamento.

Y sin más pide que le dejen de tirar hate así como le den sobrada atención ya que no eligió ser hijo de Yahir

“A ustedes no les prometí nada y yo no elegí ser hijo de Yahir, así que agarren el pedo, no es que a mí me hagan daño, me hacen sentir triste, claro que sí, soy humano, tengo corazón”

Tristán