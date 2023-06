Yeri Mua ya no está en Twitter y el escándalo con Naim Darrechi sería la razón; esto es lo que sabe de la polémica entre la veracruzana y su expareja.

El pasado viernes 9 de junio, Naim Darrechi reveló que Yeri Mua -de 20 años de edad- estaba embarazada y había decidido interrumpirlo.

Yeri Mua se molestó por la indiscreción de su expareja y peleó en vivo con Naim Darrechi, de 21 años de edad, a quien acusó de agredirla físicamente.

Yeri Mua llora por su sold out con Beauty Creations, aunque no fuera en México

La críticas contra la influencer veracruzana no han cesado, pues hay quienes le recuerdan que Naim Darrechi ya tenía antecedentes de violencia y ella ignoró las red flags.

Otros comenzaron a criticarla por su decisión de interrumpir su embarazo, al punto de que Yeri Mua aseguró que sigue embarazada y que tomó la decisión de ser madre.

Luego de que se diera a conocer que Yeri Mua está embarazada y fue agredida por su expareja, Naim Darrechi, la influencer ha recibido comentarios agresivos y burlas.

Es por eso que Yeri Mua ha realizado en vivos en Instagram y Facebook para pedir un cese a las críticas y un poco de paz.

Yeri Mua terminó cerrando su cuenta de Twitter, donde compartió imágenes de un golpe que Naim Darrechi le propinó y daba réplica a las burlas en su contra.

Mientras tanto, Naim Darrechi pidió en Twitter que dejen de atacar a Yeri Mua y la apoyaran; pero mientras Yeri Mua recibe duras críticas, su ex quiere promocionar una canción.

A pesar de que suspendió su cuenta de Twitter, Yeri Mua sigue activa en otras redes sociales y ha mostrado pruebas de cómo ha vivido su embarazo .

Yeri Mua compartió en Facebook historias que había grabado del momento en el que se enteró que estaba embarazada.

Esto habría ocurrido a principios de junio, y la influencer tenía alrededor de dos semanas de gestación.

En los videos compartidos por Yeri Mua, se le ve celebrando con sus amigos su embarazo y el día que acudió a un hospital para realizarse una ecografía.

Yeri Mua expresó en estos videos que buscaba vivir su embarazo tranquila y que no lo iba a hacer público hasta tiempo después.

Sin embargo, dejó de documentar su embarazo cuando se percató de la realidad de su relación con Naim Darrechi.

“Necesitaba estar segura de mi decisión. Me es imposible no sentirme molesta y sentir impotencia con todo esto. Le pedí privacidad al respecto a mi expareja y no lo respetó, lo exhibió en redes sociales para presionarme y no abortar”

Yeri Mua