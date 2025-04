Yeri Mua revela origen de Avión Privado y presume infidelidad a Jey F con un millonario

Yeri Mua lloró un río al enterarse que Jey F la engañó con varias mujeres por lo que sin pensarlo tanto decidió pagarle con la misma moneda según revela en su canción Avión Privado.

Al igual que muchas cantantes que facturan con su vida privada, Yeri Mua destapó su infidelidad por despecho a Jey F en su canción Avión Privado.

Tema que lanzó en diciembre de 2024, un par de meses después de anunciar su ruptura con el cantante, de edad desconocida.

A su paso por el festival Tecate Pa’l Norte 2025, que se llevó a cabo del 4 al 6 de abril, Yeri Mua reveló el origen de su canción Avión Privado, tema que detesta Jey F.

“Es una canción basada en hechos reales”, informó Yeri Mua, de 23 años de edad, y sin mencionar a Jey F, indicó que el tema retrata su infidelidad por despecho.

De acuerdo con la también llamada ‘Bratz Jarocha’, se enteró que su novio la engañaba con otras mujeres y por ello decidió hacerle lo mismo con la diferencia de que usó a un millonario.

Viajó con el millonario en avión privado y tuve relaciones sexuales con él en un hotel caro de la Ciudad de México.

“Así se engaña a los hombres, con uno que tenga dinero. Yo lo hice una canción, basada en hechos reales. Mientras mi ex me engaña con viejas culeras, tres peseras, yo lo engañé con uno que me llevó a viajar en avión privado nada mas porque sí, y de chava me llevó a un hotel carísimo, perrísimo de la Ciudad de México. Me trató como una reina”

Yeri Mua