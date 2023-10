Yeri Mua anda triunfando con “Chupón”, pero no pasa lo mismo con la universidad, pues ya contó que reprobó todas las materias, aunque cree que en extraordinario las recuperará.

Luego de lo que Yeri Mua pasara por un infierno con Naim Darrechi -de 21 años de edad-, decidió empezar una nueva etapa en su vida y se fue a estudiar la universidad.

Y aunque el que Yeri Mua -de 21 años de edad- vaya a la universidad desata dudas, estas por fin se aclararon, pues ya reveló que este 2023 no le está echando ganas a su primer semestre de la carrera.

¿Cómo va Yeri Mua en la universidad? Reprobó todas las materias, pero pide no atacarse porque ya tiene un plan

A través de un live que Yeri Mua hizo arreglándose para grabar su nuevo video musical, la influencer contó que anda acatada con la universidad por las noticias que le habían dado.

Aunque Yeri Mua se ha mostrado menos polémica y alejada de redes sociales por la universidad, ya contó que trae “todas las material por detrás”, pues reprobó.

Yeri Mua, Chupón (Yeri Mua Instagram @yerimua)

Explicó que la coordinadora de su carrera, le dijo que había reprobado todas sus materias, pero eso no la tiene angustiada, pues ya tiene un plan B que aplicará.

“Ahorita llevó las materias por detrás, ando muy atacada con lo que me dijo mi coordinadora, me dijo -traes todas las materias bien reprobadotas”. Yeri Mua, influencer.

Para la influencer de Veracruz no hay mayor problema con que haya reprobado, pues señaló que no hay nada que no pueda recuperar en un extraordinario.

Incluso dijo hasta estar pensando en llevarse esas materias hasta el siguiente semestre, sin presentar extraordinario, simplemente deberlas.

“No hay nada que un extraordinario no arregle o, al menos, que me lleve las materias y continúe en el siguiente semestre”. Yeri Mua, influencer.

Asimismo, Yeri Mua se sinceró diciendo que este 2023 no sacó su lado más universitario, pero promete que para el siguiente año se enfocará más en su carrera.

“Yo creo que de aquí al 2024 ya le voy a echar ganas al semestre, pero ahorita este 2023 no me dieron muchos tiempos de echarle ganas al semestre ¿saben?, como que este año es de reprobar material y el siguiente de aplicarte”. Yeri Mua, influencer.

Yeri Mua anda en la universidad, pero ve esperanzas de graduarse hasta sus 40 años

Aunque Yeri Mua actualmente está yendo a la universidad, contó que reprobó todas sus materias, aunque graduarse no es algo que la presione.

Uno de los seguidores de Yeri Mua le dijo que ya había acabado la universidad, situación que la llevó a contar sus planes con la escuela.

Yeri Mua aseguró que ella se iba a graduar de la universidad, aunque detalló que esto podría suceder hasta los 40 años, situación que le importa poco, pues solo quiere el reconocimiento.