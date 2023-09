El martes 12 de septiembre, Yeri Mua llegó bien empoderada a su examen de porristas en la UVM.

Y a pesar de señalar que sería no se “necesitaba mucho”, Yeri Mua compartió en su cuenta oficial de Instagram, que terminó azotando como res.

De acuerdo con Yeri Mua -de 20 años de edad-, a pesar de su estruendosa caída, no se lastimó mucho.

Yeri Mua no ha hecho amigos en la universidad y acepta que es por “mamona”

A través de su cuenta oficial en TikTok, Yeri Mua compartió con sus seguidores que el día de ayer -martes 12 de septiembre- realizaría un examen de porristas.

De acuerdo con el TikTok de Yeri Mua, había faltado a todas las clases del equipo; sin embargo, aseguró que para ser porrista “no se necesitaba mucho”.

Asimismo, toda empoderada señaló que su aspecto -cuerpo y rostro- la ayudarían a probarlo sin mayores complicaciones.

“He faltado a casi todas mis clases, pero no hay pedo porque estoy bien pinche buenota y creo que no necesito mucho para ser porrista, solo necesito ser bonita”

Una vez que la influencer estuvo a punto de realizar su examen, admitió, se sentía nerviosa e incluso señaló preferir que se lo cancelaran por sus faltas.

“A ver si no quedo como estúpida, mejor que no me hagan el examen, ya estoy muy nerviosa”

Yeri Mua