La influencer Yeri Mua ha revelado quién es su nuevo novio, pero expresa que lo quiere mantener en secreto porque él tiene esposa.

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua -de 20 años de edad- ha revelado a sus seguidores que mantiene una relación sentimental con un hombre casado.

Razón por lo cual no lo ha presumido en redes sociales hasta el momento.

A pesar de su situación, Yeri Mua se encuentra de lo más feliz en su nueva relación después de todo lo sucedido con su exnovio, Naim Darrechi.

No obstante, por ser una de las influencers más reconocidas en redes sociales, Yeri Mua le han cuestionado sobre las polémicas que rodean su vida amorosa.

A traves de sus transmisiones en vivo, Yeri Mua suele contar distintos aspectos de su vida privada, sobre todo de sus fracasos amorosos y tener una conexión con sus fans.

En los últimos meses fue relacionada con Naim Darrechi, una relación que tomó gran revuelo y polémica en la vida de Yeri Mua.

Sin embargo, eso ya quedó en el pasado y es la misma Yeri Mua quien presenta a su nuevo novio en redes sociales, llamado Sergio.

“No me gusta que lo vean porque como tiene esposa, no quiero que me la haga de a pedo”

Yeri Mua