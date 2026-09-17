La cantante y creadora de contenido Yeri Mua, compartió unas fotografías en donde posa sensualmente con la bandera de México. Pero su atrevimiento podría costarle muy caro.

En cuanto los fans de Yeri Mua de 24 años de edad, comenzaron a advertirle que podrían multarla, la cantante eliminó su fotografía con la bandera de México.

Yeri Mua comparte sensuales fotos con la bandera de México

Por el día de la Independencia de México, Yeri Mua compartió el 15 de septiembre de 2026, una sesión de fotos en donde usa la bandera de México para cubrir su cuerpo.

Las tres fotografías que Yeri Mua compartió denotaron sensualidad, pero también que se repita una sanción a una figura pública por no usar el lábaro patrio con respeto y sin los permisos correspondientes.

Yeri Mua comparte fotos con la bandera de México. (Especial)

Esto debido a que en 2008, Paulina Rubio posó de forma similar con la bandera de México para una revista. Sin embargo, esto terminó en una sanción por 50 mil pesos.

¿Yeri Mua puede ser sancionada por sus fotos con la bandera de México?

Las fotos que Yeri Mua compartió usando la bandera de México para cubrir su cuerpo en sensual sesión, la podría hacer acreedora a una multa por hacer uso del escudo nacional sin permiso y sin respeto.

Es la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, la que informa en el artículo 56 que la sanción será para quien “reproduzcan ilícitamente” estos símbolos pudiendo recibir, dependiendo a la gravedad, y “la condición del infractor” una multa y hasta arresto.

Aunque cualquier persona sí puede usar el verde, blanco y rojo, lo que no puede hacerse es usar el escudo nacional libremente.

Esto debido a que según el artículo 6 sobre el Uso y Difusión del Escudo Nacional, la Secretaría de Gobernación deberá brindar autorización previa para esto, hecho que sucederá siempre y cuando se “contribuya al culto y respeto” del Símbolo Patrio.