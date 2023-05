Yeri Mua, la influencer de Veracruz, recordó cuando la violaron a los 17 años y se sinceró al decir que aún no lo ha superado.

La modelo de Veracruz casi quiebra en llanto al contar que en una visita que tuvo a la CDMX, fue violada no una, sino dos veces. Señaló haber sido drogada.

Yeri Mua dijo que hasta hace poco decidió hablar del tema con sus seguidoras por el 8M, sin embargo, compartió que durante años ella se negaba y creía que había sido su culpa.

Yeri Mua -de 21 años de edad- asistió al programa de Pinky Promise, donde en la interacción con el público del programa, le pidieron contara su historia de abuso.

La influencer señaló que era un tema que ya había platicado tiempo atrás por el 8M, sin embargo, volvió a recordarlo y casi quiebra en llanto.

Detalló que lo vivido fue cuando tenía 17 años de edad y había viajado de Veracruz a la CDMX, por trabajo, pero también a ir a una fiesta de la prepa de la UNAM.

Sin embargo, la cancelación de la fiesta la llevó a irse con una amiga y con otros chicos que tampoco pudieron entrar a la reunión.

La historia de Yeri Mua se comienza a nublar cuando le dieron un trago y que ella cree que tenía droga, pues tras tomárselo “no supe nada más”.

“Había un güey que andaba como muy insistente, empecé a tomar la bebida y ya de ahí no recuerdo mucho, tengo lagunas mentales. Tenía una droga encima, no podía moverse mucho”.

Yeri Mua apuntó haber sido violada por un tipo que al ver una patrulla la bajó de su carro, pero luego pasó lo mismo con uno que se ofreció a resguardarse en un hotel.

“Recuerdo lo que pasó en el carro, no sé si ellos mismos lo planearon (...) Estos chavos dijeron que nos iban a llevar a un lugar seguro, nos fuimos a un hotel, yo pensé que me iba a quedar con mi amiga, pero ella se fue con alguien más y uno se ofreció a llevarme a mi cuarto.

Me lleva, puso pornografía en la televisión y me dijo -yo no te voy a hacer nada malo, solo acuéstate y ya”.

Yeri Mua, influencer.