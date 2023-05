La guerra entre Yeri Mua y Fofo Márquez, de 21 y 24 años de edad respectivamente, acaba de empezar y es que la influencer originaria de Veracruz, además de insultarlo, está lanzando una grave acusación.

Tras asegurar que no anda con “gordos y feos”, Yeri Mua asegura que el Fofo Márquez está ardido porque ella no quiso acostarse con él, pero no es la única, la modelo Karely Ruiz, de 22 años de edad, tampoco quiso, entre muchas otras.

Por lo que Fofo Márquez ya se enteró y a través de un breve video la llamó falsa y se burló de su ropa.

Fofo Márquez se burla de Yeri Mua y ella lo expone como abusador

Vía TikTok, Fofo Márquez asegura que Yeri Mua no tiene ningún derecho en llamarlo feo pues ella es una mujer hecha que usa pupilentes para que sus ojos se vean verdes tal y como los tiene él.

Así como dice nunca haberle faltado al respeto ya que es un caballero y sutilmente la llama falsa: “Bueno, mínimo mi ropa si es original porque por ahí te quemaron con unas botitas, un compa, aguas. Saludos. Buena vibra pa’tí”.

Yeri Mua acusa a Fofo Márquez de echarle “cosas en las bebidas” a mujeres

Por supuesto, Yeri Mua ya se enteró de las palabras de Fofo Márquez por lo que -sin pelos en la lengua- vuelve acusarlo de echar cosas en las bebidas a mujeres para hacerles cosas.

Incluso dice tener una amiga, a quien conoció por redes sociales, que le confesó que Fofo Márquez quiso drogarla para llevarla a un lado y acostarse con ella, por lo que pide que esta persona lo denuncie ya que con gusto la apoyaría.

Segura de que él es un abusador de mujeres, la controversial influencer le advierte que su “víctima” tiene un video que lo puede perjudicar si sale a la luz, incluso mandarlo a la cárcel y cuando esto suceda, ella sería quien se burle.

“No soy la única que sabe lo que haz hecho. Nadie quiere se tu amigo porque todos saben lo que tú haces, así que ojo cabrón, sigue haciendo tus cositas, sigue burlándote de mí, el día que a ti te metan a la cárcel yo me voy a burlar de ti cabrón asqueroso” Yeri Mua

Finalmente, pide que si alguna mujer ha sido víctima de Fofo Márquez, a quien tacha de “cerdo y asqueroso” hable y no tema de su poder ya que éste solo tiene dinero por las gasolineras de su papá, pero nada más. Así como reta al propia a responder su acusación.