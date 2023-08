La siempre polémica Yeri Mua dio su opinión acerca de todo lo que ha estado sucediendo con Yahritza y Su Esencia, luego de que el grupo criticó varios aspectos de México como país.

En una transmisión en vivo, Yeri Mua se fue con todo en contra de Yahritza y Su Esencia, asegurando que le molesta las personas que niegan sus raíces.

Señala que cuando ella vivió en Estados Unidos se encontró con muchas personas de ascendencia mexicana que se avergonzaban de tener padre o abuelos latinos.

Con actitudes como no querer hablar o aprender español, negando ciertos alimentos, aunque sea para probarlos, e incluso haciendo a un lado a sus padres.

“Da pena ajena que se avergüencen de sus raíces. Con todo el nopal en la frente dice que quiere hablar inglés. Que no me digan que no vienen de padres latinos, si tienen el bigote de chocomilk en la cara”

Yeri Mua