“Si no les gusta se pueden retirar”, así reviven video de Yahritza y Su Esencia donde pide que no le hablen en español.

Al parecer, los desencantos de Yahritza y Su Esencia no para, luego de que en redes sociales se viralizó un video en el cual vuelven desprecia a México y sobre todo al idioma español .

Por lo que tras haber expresado su desagrado hacia la comida y la ciudad de México, Yahritza y Su Esencia suman una polémica más.

Pese a sus disculpas que nadie cree, Yahritza y Su Esencia vuelve a causar enojo, pues ahora en video piden “no me hables en español”.

A través de las redes sociales, Yahritza y Su Esencia están volviendo a causar enojo entre los mexicanos.

Pues ahora en video, durante una entrevista a una joven a quien llama Meche, la vocalista y compositora, Yahritza -de 16 años de edad- vuelve a demostrar su desagrado por la cultura mexicana.

Luego de que a Yahritza y Su Esencia se le escuche pidiendo que no le hablen en español, incluso hasta el dice que “si no les gusta se pueden retirar”.

“No me estés hablando en español, no me estés hablando en español, por favor, háblame en inglés”.

A lo que la entrevistadora, le pide a Yahritza y Su Esencia hablan en español, pues sus seguidores en México no todos saben hablar inglés.

Asimismo, le recuerda a Yahritza y Su Esencia que son mexicanos y que su público habla español.

“Mira, Yahritza, tú debes de hablar en español, porque tú eres una cantante mexicana, tu chat habla en español, hay mucha gente que habla español y que no hablan inglés”, declaró la joven en el video.

Sin embargo, la cantante de Yahritza y Su Esencia se molesta y asegura que hablara español cuando quiera, mientras que con un movimiento de manos le dice que se calle.

“Eso no significa, nada más porque canto en español, la gente me escucha que soy de México, no importa, si yo hablo inglés más que español, si no me quieren escuchar, pues voy hablar inglés cuando yo quería hablar inglés y cuando quiera hablar en español, voy a hablar en español, yo pienso que si no les gusta se pueden retirar”.

Yahritza y Su Esencia