Yadhira Carrillo recomienda priorizar a la pareja ¿Respuesta a su separación con Juan Collado?

En medio de la promoción de la nueva telenovela “Los hilos del pasado”, Yadhira Carrillo, expareja de Juan Collado, se habría “proyectado”.

Mediante su canal de YouTube, Michelle Rubalcava, de 40 años, compartió un audio de Yadhira Carillo “proyectándose” tras su separación de Juan Collado.

El audio pertenece a una entrevista que la ex de Juan Collado, Yadhira Carrillo, ofreció como parte del estreno en Univisión de la telenovela “Los hilos del pasado”.

Eduardo Santamarina, de 56 años, quien es la pareja en la ficción del personaje de Yadhira Carrillo, de 52 años, detonó algo en la actriz.

El actor justificó la infidelidad de su personaje asegurando que su esposa Carolina, se concentró tanto en su trabajo al punto que lo abandonó de alguna manera.

Al escuchar esto, Yadhira Carrillo, de 52 años, recomendó priorizar a la pareja antes que al trabajo:

“Señora, señor, no se enfrasqué en el trabajo y dejé a la persona que ama en su casa, porque eso se enfría y por más valioso que sea ese matrimonio, esa relación, si uno no la da su tiempo, su espacio y ese calor a su pareja, a la relación, se muere y es muy difícil encontrar esa pareja, y si tú ya tienes una, cúidala” Yadhira Carrillo

Cabe mencionar que en “Los hijos del pasado”, Carolina, personaje que encarna Yadhira Carrillo, se concentra tanto en su trabajo para olvidar un error del pasado.

Esto marca un distanciamiento con su esposo, quien busca el amor de pareja en una mujer mucho más joven que su esposa.

Rumor de infidelidad de Juan Collado a Yadhira Carrillo vuelve a tomar fuerza

Pese a que Yadhira Carrillo aseguró que la distancia y sus distintos proyectos de vida fueron lo que causó su separación de Juan Collado, un viejo rumor se niega a morir.

Yadhira Carrillo y Juan Collado. (Agencia México)

La recomendación de Yadhira Carrillo sobre priorizar a la pareja hace pensar a algunas personas que Juan Collado, de 61 años, sí le fue infiel.

El abogado habría engañado a la actriz con una mujer colombiana, 17 años menor que él, que lo contrató para ayudarla con su divorcio.

Juan Collado se enamoró por lo que decidió terminar su matrimonio para iniciar una nueva relación.

El ahora exmatrimonio se separó en buenos términos. Según la actriz, Juan Collado la llama por teléfono varias veces a la semana así como está pendiente de ella.