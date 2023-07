Sergio Mayer recibió, hace unos días, la agradable sorpresa de su nieta, la hija de Sergio Mayer Mori, en La Casa de los Famosos México, pero esto solo sacó detalles a la luz.

‘El tata’, como han nombrado a Sergio Mayer -de 57 años de edad- en La Casa de los Famosos México, recibió la visita de su nieta Mila.

Sin embargo, la visita que le sacó lágrimas al actor, destapó que Sergio Mayer Mori de 25 años de edad, sigue sin dar pensión para su hija Mila, misma que tuvo con Natalia Subtil.

Llamó la atención que Natalia Subtil -de 35 años de edad- aceptara que su hija Mila visitara a su abuelo, Sergio Mayer, en La Casa de los Famosos México, sobre todo por las situaciones del pasado.

Meses atrás, Natalia Subtil y Sergio Mayer tuvieron desencuentros por la pensión que el hijo del actor, Sergio Mayer Mori, debería dar a Mila de 6 años de edad.

Y aunque ambos se sacaron trapitos al sol, Natalia Subtil aceptó que su hija entrara a La Casa de los Famosos México, a alegrarle unos minutos a su abuelo.

Sin embargo, esto solo destapó el que la actriz brasileña revelara que su relación es directamente con el abuelo de su hija, pues Sergio Mayer Mori sigue de padre deudor.

En una entrevista a De Primera Mano, señaló que son Sergio Mayer y Bárbara Mori -de 45 años de edad- quienes le dan dinero para su nieta Mila.

“Sigue pagando yo al cien por ciento, aunque sus abuelos me ayudan con la escuela, lo demás soy yo”.

Incluso contó que la relación con Sergio Mayer Mori “sigue igual”, pese a que tienen que hablar en algunos momentos “tenemos una hija”.

Por otra parte, detalló que ha buscado acercamiento con el hijo de Sergio Mayer, pero que este no le responde los mensajes de WhatsApp.

“No me contesta el WhatsApp, yo hablo sola”.

La visita de la nieta de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos México, destapó que es él quién paga la escuela de Mila, pero también que Sergio Mayer Mori estaría muy alejado de su familia.

Natália Subtil señala que Sergio Mayer Mori es irresponsable con su hija Mila, pero las actitudes de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México también lo demuestran.

Cuando el actor tuvo la visita de su nieta en el reality show, lo primero que le preguntó es si había visto a su papá -Sergio Mayer Mori- y la menor de forma muy tímida dijo un simple “sí”.

Por otra parte, Sergio Mayer se quebró cuando le enseñaron una fotografía de todos sus hijos juntos, y mandó un mensaje a su hijo mayor pidiendo se acercara a la familia.

“A Sergio tiene tiempo que no lo veo, aprovecho este momento Sergio para decirte que mi corazón y mi casa están abiertos para ti. Sabes lo importante que eres en mi vida y lo importante que eres para tus hermanitas, si en algún momento no te sientes a gusto viéndome a mí, no dejes de ver a tus hermanitas”.

Sergio Mayer, actor.