¿Cómo está la salud de Yolanda Andrade? La conductora se volvió a ausentar de Montse & Joe, el programa que hace en Unicable, pero Montserrat Oliver ya explicó qué fue lo que pasó.

De unos meses a la fecha, la salud de Yolanda Andrade -de 52 años de edad- ha preocupado porque a pesar de que no se sabe su diagnóstico, sí tiene conocimiento de los problemas en su ojo.

Ante ello, llamó la atención que para la última grabación que hubo del programa Montse & Joe, Yolanda Andrade no se presentó, pues la propia Montserrat Oliver contó que estaba enferma.

Pero ¿Qué fue lo que le pasó a Yolanda Andrade? Sus recurrentes faltas a Montse & Joe desatan preocupación.

La salud de Yolanda Andrade es un tema de interés público, pues es una de las estrellas de la televisión mexicana que se ha mantenido por años a cuadro.

Sin embargo, en los últimos meses, la conductora de Montse & Joe, se ha mostrado ausente del programa que graba para Unicable, pero ¿por qué su salud ya está en deterioro?

En un reciente encuentro con la prensa con Montserrat Oliver -de 58 años de edad- contó que su amiga, Yolanda Andrade, no asistió a la más reciente grabación de su programa por temas de salud.

A través de una entrevista mostrada por la reportera Berenice Ortiz, Montserrat Oliver declaró que Yolanda Andrade estaba pasando por temas de salud, de modo que avisó que no asistiría a grabar.

Y aunque se sabe que Yolanda Andrade tiene problemas con un ojo y por ello hasta usa lentes de sol en los últimos programas, Montserrat Oliver aclaró que esta vez no se trata de eso.

Pero eso sí, dejó claro que sí le son difíciles las grabaciones a su amiga y exnovia, pues explicó que las luces de los foros son muy penetrantes para el problema que trae en el ojo.

“No pudo venir porque no se siente bien (...) lo primero es su salud se tiene que enfocar en estar bien, sigue en el proceso de recuperarse.

Dijo que hoy no se siente muy bien y por eso no vendrá a grabar (...) Lo del ojo no sé bien, creo que no le ha dado”.

Montserrat Oliver, conductora.