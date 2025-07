Jorge Salinas- de 56 años de edad- ha generado polémica tras una reveladora confesión dirigida a su esposa Elizabeth Álvarez.

Durante una dinámica de preguntas en Sale el Sol, Jorge Salinas provocó cierta sorpresa al declarar que él consideraba ser “el amor de su vida”.

Jorge Salinas confesó en programa en vivo que su esposa Elizabeth Álvarez- de 47 años de edad- no es el amor de su vida, a pesar de de llevar 16 años juntos.

El impactante momento quedó grabado en video generando rumores sobre una crisis matrimonial entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez.

Jorge Salinas fue uno de los invitados de Sale el Sol y participó en una dinámica, con la finalidad de que se sincerara acerca de temas personales.

La dinámica empezó con la pregunta "¿Quién es el amor de tu vida?”.

Jorge Salinas analizó su respuesta y respondió tajantemente: “El amor de mi vida…El amor de mi vida soy yo” ante las cámaras de Sale el Sol.

El actor comenzó a explicar las razones por las que se había elegido a él mismo, destacando que había llegado el momento de consentirse.

" A veces no me he amado tanto como he decidido, no me he amado tanto como debería, pero definitivamente, el amor de mi vida soy yo. Creo que debo consentir un poco más a este Jorgito y hablarle con mucho cariño

Jorge Salinas