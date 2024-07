Jorge Salinas defendió a Elizabeth Álvarez tras críticas por su cuerpo y el actor deja claro que ve “buenísima” a su esposa.

Elizabeth Álvarez -de 46 años de edad- ha sido criticada por su peso y ella ha sido contundente al defender su imagen.

Ante esta ola de malos comentarios sobre el cuerpo de Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas -de 55 años de edad- defendió a sus esposa manifestado que la ve hermosa.

Elizabeth Álvarez fue víctima de body shaming en redes sociales y hasta se especuló que estaba embarazada, pero Jorge Salinas salió en su defensa.

Jorge Salinas fue cuestionado sobre qué pensaba de las críticas al cuerpo de su esposa y él fue contundente.

“Elizabeth está linda, hermosa, buenísima, a mí me encanta y sobre todo les voy a decir a todas las mujeres y todos los hombres también, somos alma, el cuerpo simplemente es una botarga que traemos”

El actor aseguró que él ve hermosa a Elizabeth Álvarez y le parece una mujer “buenísima”.

“Mi mujer es hermosa, es bella, me llena, me gusta, me trae en todas las facetas que ha tenido estos años que hemos pasado juntos”

Elizabeth Álvarez