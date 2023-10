Hay muchas miradas sobre Jorge Salinas debido a que luce extremadamente delgado, lo que preocupa a sus fans quienes creen podría estar relacionado con su salud.

Por lo que con la finalidad de terminar con rumores, Jorge Salinas, de 55 años de edad, explica el por qué de su aspecto físico mismo que tiene a muchos hablando.

Jorge Salinas luce avejentado y muy demacrado (Instagram/@cuquitaoficial_)

Jorge Salinas revela si su delgadez es por enfermedad

En declaraciones para el programa El Gordo y La Flaca, Jorge Salinas dijo estar al tanto de que en muchos programas televisivos, así como en YouTube, se dice que está enfermo ya que lo ven muy delgado.

Razón por la que Jorge Salinas quiere aclarar que él se siente muy bien y que no está enfermo como ha trascendido.

“Yo me siento muy bien, ¿cómo me ve usted (público)?, que es quién me importa”, dijo un tanto molesto por tanto chisme que en los últimos meses se ha generado a su alrededor.

Y es antes de su peso el actor acaparó titulares al ser vinculado con su nutrióloga, con quien supuestamente tenía un romance el cual ya desmintió.

Jorge Salinas junto a su familia (Agencia méxico)

Jorge Salinas revela el secreto de su pérdida de peso

Dejando claro que no está enfermo y que su esposa Elizabeth Álvarez -de 46 años de edad- no se lo está acabando, Jorge Salinas revela el secreto de su baja de peso.

El actor Jorge Salinas, considerado uno de los galanes de telenovelas más cotizados, logró perder varios kilos gracias a su disciplina.

“Disciplina nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar. Yo subi 15 kilos para hacer a Vicente y dije ahora sí compa está muy padre estar en la chorcha, ahora si hay que bajar” Jorge Salinas

Además el actor se quitó medicamentos, se puso a hacer ejercicio y ahora lleva una alimentación saludable.

Aprovechando las cámaras, aclaró que tampoco lo sacaron de la puesta en escena “Amantes perfectos” como se dice debido a que no fue a la gira de Estados Unidos.

El motivo de su salida fue porque no cuenta con visa por lo que espera que los productores lo vuelvan a llamar en su regreso a México para retomar su personaje.