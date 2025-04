Wendy Guevara y Nicola Porcella: Esto pasó en el reencuentro de los ex habitantes de La Casa de los Famosos México

“Cómplices del desmadre”, es el nuevo podcast que une a Wendy Guevara con su excompañero de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella.

Los exhabitantes de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Nicola Porcella, crearon un espacio para hablar de distintos temas a lo largo de 50 minutos.

“Si es una persona de cristal que de todo se ofende, esto no es para usted”, advierte Wendy Guevara, de 31 años, antes de iniciar su conversación con Nicola Porcella, de 37 años.

Para el primer episodio, los exhabitantes de La Casa de los Famosos México, eligieron el tema “complicidad” por lo que Wendy Guevara y Nicola Porcella revelaron algunas intimidades.

Salieron a relucir las “Nicofiestas”, mismas que se llevaron a cabo en la casa que los amigos compartieron a su salida del reality show.

El video de ‘Desiguales’ que exhibe a la conductora que no soporta a Wendy Guevara

Eventos en los que participó Paola Suárez -de 33 años- y Agustín Fernández -de 35 años-, los mejores amigos de la dupla.

Además de fiestas y citas sexuales que los unieron más, la youtuber y el conductor hicieron una pausa para pedir respeto por las mujeres transexuales.

Esto porque Wendy Guevara sigue dividiendo opiniones cada vez que habla de su pene.

“Yo respeto a todas. Si una mujer trans me dice: ‘Yo soy mujer 100%‘, te respeto. Sin en cambio, ellas sí me quieren meter a mi la idea de que tenga vagina y no se vale”

Wendy Guevara