Wendy Guevara llamó “argüendera” a Ana María Alvarado por decirle “mal hecho” a su programa ‘Wendy: Perdida pero famosa’.

Y es que de acuerdo con Wendy Guevara, su programa en Vix es para sus fans y no debe gustarle a todos.

Incluso señaló Wendy Guevara -de 30 años de edad-, aunque la hayan invitado, a ella tampoco le gusta el programa de Ana María Alvarado.

Durante su programa ‘Sale el Sol’, A na María Alvarado habló sobre el nuevo programa de Wendy Guevara ‘Wendy: Perdida pero famosa’.

Y de acuerdo con Ana María Alvarado, el programa de Wendy Guevara estaría malo y mal hecho.

Esto aseguró la conductora del programa, se debería que quieren explotar la fama que ganó la influencer tras ganar La Casa de los Famosos México.

El comentario de la conductora no fue bien recibido por sus fans, quienes de inmediato la notificaron.

Y ante las críticas a su programa, Wendy Guevara llamó “argüendera” a Ana María Alvarado, asegurando que estaba hecho para sus fans.

Asimismo, señaló que aunque ha sido invitada al programa de la periodista, a ella tampoco le gustan los chismes que trasmiten.

“Es para mis fans, a mí no me gusta su programa (…) es una señora bien argüendera, que se dedica al argüende”

Y es que Wendy Guevara señaló que en el programa de Ana María Alvarado l a han criticado en varias ocasiones por “corriente” y por no haber tenido estudios, algo que ella compartiría con gran parte de los televidentes.

Por lo que la ofensa de la conductora sería una falta de respeto para quienes como ella, por distintas situaciones, no pudieron terminar de estudios y son “de barrio, de mundo bajo”.

Por lo que finalmente, Wendy Guevara invitó a los usuarios y televidentes a que no vean el programa.

Luego de que Ana María Alvarado diera su opinión sobre el programa ‘Wendy: Perdida, pero famosa’, Wendy Guevara le respondió a la conductora y ella tampoco se quedó callada.

Y es que Ana María Alvarado señaló que ella no era la única argüendera, y que le “había paso mal el chisme” pues no la estaba criticando.

En este sentido, Ana María Alvarado le aseguró a Wendy Guevara que nunca había hablado mal de ella como persona, pues incluso le caía bien.

“Esta bien que se defienda pero yo no he hablado mal de ella (…), jamas he dicho que eres corriente, jamás he hablado mal de ti.”

Ana María Alvarado