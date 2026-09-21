Wendy Guevara ya tiene nuevo proyecto en puerta y sería parte del Gran Hermano VIP, un reality de España.

Tras finalizar su participación en La Casa de los Famosos México 2026, Wendy Guevara viajaría a España para iniciar un nuevo proyecto y también trabajaría para una plataforma en streaming.

Wendy Guevara podría participar en el Gran Hermano VIP en España

La cuenta de X ‘Cultura Pop’ reveló que Wendy Guevara podría ser parte del Gran Hermano VIP en España tras su paso por La Casa de los Famosos México 2026.

Wendy Guevara reveló que ya tiene proyectos en puerta tras terminar su participación en La Casa de los Famosos México 2026 como un posible programa con Netflix.

La influencer no ha mencionado si planea ingresar de nueva cuenta en un reality, pero hay quienes dudan de la veracidad de esta información.

Wendy Guevara (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

¿Wendy Guevara queda fuera de La Casa de los Famosos México 2027?

Tras el fracaso de La Casa de los Famosos 2026, surgieron rumores sobre grandes cambios para la siguiente edición y aseguran que Wendy Guevara dejará de ser conductora de las postgalas.

Según la conductora Ana Lu Salazar, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff dejarán de conducir las postgalas de La Casa de los Famosos México.

También se ha especulado sobre que Rosa María Noguerón dejará la producción del programa, por lo que podrían reemplazarla: Miguel Ángel Fox o Lalo Suárez.

Mientras tanto, Wendy Guevara sigue al frente de las postgalas y no ha mencionado cuál será el siguiente paso en su carrera.