Wendy Guevara no soportó escuchar que una de sus amigas ha tenido fantasías con Nicola Porcella y La Perdida se atacó tras la candente revelación.

Así es, después de todo Wendy Guevara -de 30 años de edad- siempre sí ha optado por celar a su mancuerna de reality Nicola Porcella, de 35 años de edad.

Quien tras el alcance que tuvo tras su participación junto a La Perdida en La Casa de los Famosos se convirtió no solo en el novio de México, sino también de las amigas de Wendy Guevara.

Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial / Instagram )

Amiga de Wendy Guevara fantasea con Nicola Porcella

El atractivo y la personalidad son dos de los aspectos que han convertido a Nicola Porcella en uno de los hombres más deseados de México por sus fans.

Y las amigas de Wendy Guevara claramente no fueron la excepción y no se resistieron a sus encantos, pues una de ellas ya reveló tener fantasías con el peruano.

“Yo doy todo por el Nicola, me quedo con el Nicola”, dijo Rosita estando Wendy Guevara presente, quien de inmediato se atacó al escuchar la revelación.

Provocando que La Perdida activara su modo “celos” y saliera a “marcar su territorio”, como se diría comúnmente.

Nicola Porcella (@nicolaporcella12 / Instagram )

Una celosa Wendy Guevara sale a reclamar a Nicola Porcella y lanza advertencia a su amiga fantasiosa

En cuanto la amiga de Wendy Guevara reveló las fantasías que tiene con Nicola Porcella, Wendy Guevara no pudo evitar voltear a verla.

“Ay, sí, Nicola ni te hace caso”, dijo La Perdida arremetiendo en contra de su amiga fantasiosa, quien por su parte insistió en querer algo con Nicola Porcella.

Para este punto, Wendy Guevara no dejaba de hacer caras como en tono de desaprobación, agregando “Te gusta él, pero no dices me quedo con él porque ni te pela”.

Después de una pequeña pausa, Wendy Guevara también aprovechó para advertirle a su amiga obre su comportamiento para cuando Nicola Porcella la vaya a ver.

Pues anticipó que en enero se verían y que ni quiere que su amiga “salga con sus cosas”. ¿Pues no que Wendy Guevara no quería nada con Nicola Porcella?